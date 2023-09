Senador Samaniego admite que no se interiorizó sobre ley de despojo de tierras: “Uno no puede saber todos los detalles”

Como ya lo demostraron en otras ocasiones, el senador Arnaldo Samaniego confirmó una vez más que los parlamentarios no leen los proyectos que acompañan. Dijo desconocer el detalle de los beneficiarios del proyecto de despojo de valiosas tierras del Ministerio de Defensa a precios irrisorios.

“Uno no puede saber todos los detalles de la leyes que se van aprobando, ni ustedes mismos saben y su tarea misma es cubrir el Parlamento”, dijo dirigiéndose a los periodistas y tratando de deslindar responsabilidad.

Samaniego admitió además que “fue un error” que el proyecto solamente pasara por una comisión, la de Municipalidades, y no haya sido derivado a otra comisión relacionada.

“Para eso están las comisiones”, alega Samaniego

No obstante, insistió en que era responsabilidad de dicha comisión ver si correspondía o no la aprobación y estudiar a los beneficiarios. “En las comisiones uno va a trabajar, no en el pleno; en el pleno uno va a decidir en base a las informaciones que vienen de las comisiones”, planteó.

Aunque insistió en que son las comisiones las que hacen los estudios de fondo, admitió que los legisladores deben conocer las normativas que acompañan. “Desconozco quiénes son los ocupantes, ayer vi la lista y no le conozco a ninguno. Esa es la tarea de la comisión”, recalcó.

En otro momento, lamentó que se haya levantado la sesión del Senado ayer sin llegar a votar y llevando así al proyecto a una sanción ficta. “Hago un llamado a la cordura a los colegas, para que dejemos de lado nuestras diferencias y vayamos a trabajar, para eso vinimos al Parlamento”, exhortó.

Finalmente, dijo que ellos no pueden pedir al Ejecutivo que vete la ley, pero Santiago Peña tiene la potestad de hacerlo luego de corroborar todas las “especulaciones que se hacen”.

Sesión extra del Senado, para el lunes

Por otra parte, confirmó que la Mesa Directiva decidió esta mañana convocar a una sesión extra del Senado para el lunes a las 10:00, con el objetivo de tratar temas pendientes y proyectos de ley que podrían tener sanción ficta si no son debatidos.

Así también, el lunes van a fijar el orden del día para el miércoles.