Bachi afirma que el Ministerio de Defensa está de acuerdo con el “despojo” de valiosas tierras

Ayer, senadores colorados dejaron sin quorum la sesión para provocar la sanción automática de un despojo de 131 hectáreas de tierras del Ministerio de Defensa en favor de la Municipalidad de Villa Hayes. Basilio “Bachi” Núñez alegó que decidió retirarse porque no podían debatir con Celeste Amarilla, quien denunció el despojo ayer.

Aseguró que en Cámara de Diputados tuvo 47 votos el proyecto, en el anterior periodo parlamentario, y dijo que votaron a favor en ese entonces Celeste Amarilla, Celso Kennedy y Sebastián Villarejo. “¿Yo les convencí a todos ellos? Yo no voté”, aseguró.

Núñez refirió que no pudo debatir ayer porque Amarilla maltrataba a funcionarios y solo por ello se retiraron. Aseguró que tenían la intención de tratar el proyecto. “El ladrón juzga por su condición, así como la coimera”, manifestó en un momento de la entrevista.

El predio del Ministerio de Defensa tiene más de 70 ocupantes, dice Bachi

“Ese proyecto tiene un decreto hace 20 años, por el cual se le transfiere a los ocupantes, y creo que hay 70 o más y todas son viviendas hermosas, lindas (...) Viven ahí hace 30 años”, agregó para ABC TV.

El senador aseguró que no tiene ningún interés particular y que dependerá del presidente Santiago Peña definir si quiere o no vetar la iniciativa.

“El Ministerio de Defensa está de acuerdo porque en la ley dice que van a cobrar una parte. No querían ellos vender directamente a sus ocupantes porque no están preparados para la ingeniería financiera que implica. Pueden proponer que venda directamente el Ministerio de Defensa, yo no tengo problema”, señaló.

