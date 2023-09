Bachi anuncia que sugerirá a Peña vetar ley de despojo de tierras de Defensa

En rueda de prensa, el senador Basilio “Bachi” Núñez dijo que no tiene problemas en que el presidente Santiago Peña vete el proyecto de ley que transfiere 131 hectáreas del Ministerio de Defensa en favor de la Municipalidad de Villa Hayes y que irían a parar a sus actuales ocupantes, algunos de ellos empresarios y políticos acaudalados.

“Que vuelva a foja cero, que estudiemos bien, que los colegas vean los documentos que hay”, indicó Bachi en comunicación con radio 1080 AM.

Según Bachi Núñez, “cada día entra más gente de Limpio, de Mariano Roque Alonso. ¿Y quiénes son los que lucran? Lucran los militares de menor rango”.

“Yo no veo de la forma que están viendo. Si va a ser problema, entonces que el Presidente vete. Yo no me muevo por esta ley. Personalmente, voy a sugerirle al presidente de la República que vete, que vete para mejor estudio y vamos a aceptar”, dijo el senador cartista.

Agregó: “Y si se tiene que desalojarle a pedido de Celeste Amarilla a esta persona, que se le desaloje, no tengo ningún otro interés sino de regularizar las propiedades no solamente en el Paraguay, sino en mi departamento” (sic).

“Desde luego que mi pedido va a ser solamente para el presidente de la República, él va a decidir si corresponde o no”, finalizó.

Despojo de tierra de Defensa: Amarilla pide transferencia de título a precio de mercado

Ayer, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) denunció que el proyecto de ley de desafectación sancionado no fija precios ni establece el precio de mercado para la transferencia de tierras del Ministerio de Defensa a la Municipalidad de Villa Hayes, para su posterior transferencia a título oneroso en favor de sus ocupantes.

“Estamos hablando de terrenos de más del millón de dólares. Yo tengo un terreno al lado. Esta propiedad, que es la 916, está protegida como reserva ecológica, está sobre el río Paraguay. Solamente sobre el río es habitable, luego son humedales, es un hábitat de especies de una belleza incalculable”, dijo.

Amarilla también reveló que allí tiene un terreno y que justamente el martes vendió 3.500 metros cuadrados por US$ 900.000. “Acá estamos hablando de terrenos más grandes y se va a desprender Defensa de sus tierras y no sabemos a cuánto la municipalidad va a vender a sus ocupantes”, dijo.

Mencionó que uno de los ocupantes, de nombre Wesley Kehler, tiene una empresa denominada Global Trading.

“Esa empresa ya está ofertando ocho hectáreas de esa propiedad por US$ 1.600.000 que todavía no tiene y él dice que está en trámite en la Municipalidad de Villa Hayes. Le vamos a vender, como es costumbre de intendentes de Villa Hayes, por G. 20 millones y luego cobrar ellos US$ 1.500.000. Esta ley tiene que decir a precio de mercado”, enfatizó.