Ocupantes vip: fiscal general insta a denunciar pero dice que hará “los trámites”

Ante las críticas por su primera respuesta con respecto a los “ocupantes vip” y el intento de despojo de valiosas tierras del Ministerio de Defensa, el fiscal Emiliano Rolón señaló que el problema tiene una “inmensidad de tipos legales” que podrían llegar a configurarse, más allá de la invasión.

“Probablemente haya una diversidad de hechos que ocurrieron para generar este tipo de situaciones. Hablamos de un tema específico, que era invasión, no de la inmensidad de hechos o diversos tipos legales que pudieron haberse violado”, justificó ante las críticas por señalar que la invasión implica otro tipo de circunstancias.

En varias ocasiones, dijo que la invasión requiere una inmediatez y debe ser un acontecimiento intempestivo. “Cuando se registra un asentamiento ya no es eficaz el accionar fiscal”, dijo sobre el desalojo en los casos en que los inmuebles ya tienen edificaciones e instalaciones eléctricas, por ejemplo.

“No es bueno que convirtamos en una lucha de clases”, enfatizó en otro momento cuando se puso como ejemplo la diferencia de accionar de los fiscales en el caso de invasiones campesinas.

Por otra parte, resaltó que en el caso de asentamientos con edificaciones construidas, la disputa por la propiedad o tenencia son cuestiones que deben ser resueltas por los jueces, no por los fiscales.

“Pero nosotros hoy hablamos de hipótesis generales, no tengo una efectiva denuncia, no hace falta, pero me serviría para tener una perspectiva”, indicó Rolón para ABC Cardinal. Asimismo, dijo que hay muchas perspectivas que son “insospechadas”, pero hoy se tienen informaciones solamente preliminares.

Insistió en una denuncia

Sobre si no pueden actuar de oficio, respondió que este caso es más complicado que aquellos en los que se toma la “noticia crimini” como base. “Los hechos complejos tienen diversidad de factores que atender; a veces se necesita una guía de una denuncia con elementos que sirvan para una investigación preliminar”, consideró.

El fiscal, en ese sentido, dijo que se habla de que la ocupación de tierras del Ministerio de Defensa, en la zona del Bajo Chaco, habría arrancado en el 2001. “Debería contarse con elementos de apoyo de entidades que procesan información, como Seprelad, la SET, y a partir de ahí realizar las investigaciones”, señaló.

Recalcó que están observando todo lo que sucede y van a tomar “con responsabilidad el asunto”, para que luego la Fiscalía actúe conforme a las normativas vigentes.

“Habría que recabar informaciones, crear el análisis de correspondencia e instalar un equipo de trabajo (... ) Haré los trámites necesarios para que esto tenga de alguna manera un andamiento”, prometió el fiscal general del Estado.