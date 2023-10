Denuncian ante Fiscalía irregularidades en obras del acueducto para el Chaco

El ingeniero especializado en hidrología Agustín Ríos Tonina, dijo que el principal problema de la falla del acueducto del Chaco es que son más de 200 kilómetros de distancia con una pendiente negativa de 50 metros, o sea, se trata de bombear agua a contracorriente 200 km.

“La única forma de que este proyecto sea viable es si el Congreso deroga la ley de la gravedad, cosa que no puede hacer. Bachi Núñez puede presentar un proyecto para derogar la ley de la gravedad para que funcione el acueducto; él va a conseguir los votos necesarios. Yo presenté el año pasado al presidente del Congreso una nota explicándole que hay que retirar el dinero y que la única forma que va a funcionar es derogar la ley de la gravedad”, ironizó.

Afirmó que ha realizado la denuncia correspondiente ante la Contraloría General de la República (CGR), sin embargo, la misma solo respondió con base en documentos proveídos por el propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que tratan de las fuentes de financiamiento, no así del diseño del proyecto.

Acueducto del Chaco: Contraloría detectó falta de diseño

El ingeniero afirmó que la Contraloría detectó ya antes de iniciarse el proyecto del acueducto del Chaco, que no tenía diseño, sin embargo, las obras de igual forma fueron comenzadas y continuadas.

Agregó que tampoco había un tipo de financiamiento, por lo que siguió insistiendo con el contralor de entonces Óscar Velázquez, logrando una auditoría firmada por Gladys Fernández, en la que, según Ríos, desacreditó la denuncia.

“La licenciada Gladys Fernández es contadora. Yo tengo una ingeniería en hidrología en el instituto de construcción hidráulica politécnica de Milán. Yo ya sabía que eso era un mamotreto y ella dijo que mi denuncia no servía para nada, entonces yo ahora les denuncié a ellos, ante la Fiscalía General del Estado, y hay una causa que se abrió, porque ellos tenían la obligación de alertar al Estado que eso no iba a servir, porque no tenía diseño, no tenía nada”, afirmó el experto en hidrología.

Acueducto del Chaco: proyecto hecho para robar

El ingeniero contó que ya durante el gobierno de Fernando Lugo una empresa privada había ofrecido un proyecto de acueducto para el Chaco en el que instalarían cañerías de 1 metro de diámetro, cuyo costo iba a alcanzar US$ 30 millones, mediante un régimen de “servidumbre” para que pase por propiedades privadas sin problema, alegando que el agua “era un bien finito”.

“Ahí uno ya se da cuenta que los funcionarios del MOPC, si hay algo menos que cretinos, lo son, son eso, porque decir que el agua es un bien finito, no existiría en el mundo vida. Entonces, ese proyecto siempre fue única y exclusivamente para robar, porque sí hicieron una cañería de 50 cm de diámetro y gastaron US$ 130 millones, y una empresa privada iba a hacer el doble de grueso y por la mitad, menos de la mitad del precio, quiere decir que enterrar caños costaba verdaderamente US$ 15 millones”, criticó.

Reafirmó que indiscutiblemente el acueducto del Chaco es un proyecto para robar, y que la Contraloría apañó el robo, porque en el 2011 ya tenía la auditoría donde ya sabían que no tenía diseño. “¿Cómo vas a invertir 130 millones en un proyecto que no tiene diseño?”, cuestionó.

Acueducto del Chaco: ingeniero realizó denuncia penal

El ingeniero Ríos Tonina agregó que su denuncia fue planteada tanto ante la CGR como al Congreso Nacional y a la Fiscalía.

“Tiene una causa inclusive que está en la unidad 18 de la Fiscalía penal. Ahora, yo no tengo la más mínima esperanza de que la Fiscalía también analice o le llame a indagatoria a funcionarios públicos. Se tiraron US$ 130 millones en un mamotreto, o sea, se robó y hay gente que tiene que vender su auto, su casa para comprar medicamentos, es un absurdo”, lamentó.

Finalizó diciendo que alguna vez los funcionarios de la Contraloría tienen que ir presos por encubridores.