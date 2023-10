Octubre Rosa: pacientes oncológicos del Incan están desesperados por falta de medicamentos

Con una voz entrecortada, un paciente del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) difundió un video a través de las redes sociales clamando por sus medicamentos. Denunció que desde hace un mes no consume el fármaco, que es vital para su tratamiento oncológico.

“Soy Ramón Álvarez, soy paciente del Incan. Necesito de mi remedio que es Enzalutamida. Hace un mes que no consigo y si no tomo ese remedio me siento más mal de lo que estoy”, cuenta el paciente.

Así como don Ramón, son muchos los pacientes del Incan que recurren a las redes sociales para denunciar la desesperante situación y en otros casos para pedir ayuda solidaria, ya que las drogas utilizadas contra el cáncer tienen un elevado precio.

Juana Moreno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), confirmó a ABC que el Incan está con carencia de varios medicamentos. Entre los faltantes, citó por ejemplo TDM1 (Ado-trastuzumab emtansina), Pembrolizumab, Filgrastim, Pertuzumab y Enzalutamida.

“Seguimos con algunos faltantes. El tema acá son las empresas (proveedoras), no tienen para entregar (los medicamentos)”, lamentó Moreno.

Incan tiene un solo tomógrafo y sigue sin resonador, dicen

La presidenta de la Apacfa mencionó también que actualmente el Incan está operando con un solo tomógrafo, lo que ocasiona que los pacientes deban esperar un tiempo excesivo para realizarse el estudio médico.

“Los turnos de espera están sobrepasados. Con un solo tomógrafo es difícil satisfacer todas las necesidades. También hay pacientes esperando por resonancia magnética y Pet-Scan, son muchos aguardando para iniciar su tratamiento”, lamentó.

Según indicó Moreno, a la fecha el equipo de resonancia magnética que fue adjudicado al Incan mediante licitación sigue sin operar. “El resonador hay, pero aún no entra en funcionamiento, recién el próximo mes; están todavía con la calibración. El Pet-Scan solo tiene la UNA, no tenemos convenio ni tercerización. El Pet-Scan nadie puede pagar, en un privado te alcanza mínimo G. 8 millones”, sostuvo.