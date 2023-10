Denuncian supuesta contaminación de un arroyo por uso de cianuro para extraer oro en Paso Yobái

Los pobladores exigen que la planta se traslade a otro lugar, lejos de un cauce hídrico artificial preparado por la empresa en la zona. La firma es propiedad del gerente de Latin American Minerals Paraguay SA (Lampa), Rubén Aguilera.

“Este inversionista vino a contaminar toda nuestra comunidad. Nuestro arroyo, nuestra tierra y nuestro aire. Pedimos que lleve su planta a otro lado, no al lado de un arroyo. Viene la lluvia y el veneno se expande por todos lados”, dijo la pobladora Dolly Alonso. También sostuvo que la mayoría de las familias de la comunidad se dedican a la plantación de yerba mate y temen que sus cultivos se vean afectados.

Los manifestantes aclararon que no están en contra del trabajo, pero piden que los empresarios que explotan oro se adecuen a las normas de seguridad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

“Exigimos el uso más controlable del veneno, del cianuro, en nuestra comunidad. Estamos siendo avasallados por el uso de este químico y nos estamos quedando sin el hábitat saludable para seguir viviendo en este lugar”, sostuvo Félix Alonso.

Por su parte, el empresario Rubén Aguilera exhibió las licencias ambientales pertinentes, tanto para la utilización del cianuro como para operar en la zona. También informó que el Viceministerio de Minas y Energías (VME) le practicó una auditoría este año y no hubo irregularidades.

El minero garantizó que la expo cianuración para aislar oro no genera un impacto ambiental fuera de lo permitido por el Mades. “Para que el cianuro no sea tóxico, se le neutraliza con cal (...) Y el cianuro que queda en la tierra (molinada y rica en oro) se evapora y no queda ni una sola gota (...) Hay mucha desinformación”, sostuvo el empresario.

Y es que desde el Mades se impulsa un plan para que los mineros artesanales de Paso Yobái, que operan con Lampa, empiecen a utilizar cianuro y vayan dejando de lado la técnica de mercurio, que es mucho más contaminante.

En el caso del mercurio, el metal queda en los relevos (pupas) de tierra molinada que pueden desembocar en cauces hídricos, como también se volatiliza rápidamente en el aire y hay riesgo de inhalación.

Aguilera también negó que se esté contaminando un cauce hídrico. “Hay una naciente que nosotros entubamos y que estamos beneficiando a los vecinos. Viene directamente de la naciente (...) pero no es un arroyo y no se conecta con arroyo o río”, refirió.

Contaminación con mercurio

El Mades promueve el uso de cianuro debido a la contaminación con mercurio. Unos 11 arroyos y el río Tebicuarymí, en Guairá y Caaguazú, contienen este metal en cantidades que representan un riesgo para la salud humana.

Esto es así de acuerdo al último estudio de la entidad sobre los niveles de mercurio en los cauces hídricos y los relaves o pupa (tierra molinada) de los molinos auríferos registrados oficialmente en el Municipio de Paso Yobái y en el Viceministerio de Minas y Energía (VMME).

En el lecho de los arroyos Gasory, Sanabria, Santa Clara y el conocido como Lampa (ya que está en el área concesionada a la empresa minera) hay sedimentos con más de un miligramo de mercurio por kilogramo (mg/kg) de tierra.

Es una cifra que duplica el promedio del límite de mercurio en sedimentos para la protección de la vida acuática, que es de 0,4 mg/kg, según organizaciones sanitarias internacionales.

Por ejemplo, el Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA).