Fiscal amigo de un ligado al caso “A Ultranza” fue designado para investigar declaraciones sobre Cartes y Tío Rico

Hace cuatro días, la Fiscalía abrió una investigación luego de que Francisco Luis Correa Galeano mencionara en Colombia al expresidente Horacio Cartes y al supuesto narco paraguayo Miguel Insfrán, alias Tío Rico, como los supuestos mandantes del crimen del fiscal Marcelo Pecci.

El fiscal Carlos Alejandro Cardozo Pereira fue designado como parte del equipo que debe indagar dichas declaraciones. No obstante, gente cercana al entorno del agente denunció que tiene vínculos cercanos con uno de los investigados a la causa de “Tío Rico”, lo cual fue confirmado por él mismo.

Lea más: Video: Testigo del asesinato de Pecci menciona a Horacio Cartes como uno de los que “lo planificó”

Cardozo Pereira confirmó que Hugo Antonio Meza Huespe, alias “HM”, es su vecino y amigo desde la infancia. “Lo conozco desde hace varios años a él y a su familia, éramos compañeros de fútbol, de artes marciales. Hace 30 años lo conozco”, detalló el fiscal Cardozo. El mismo aseguró sin embargo que cortó la comunicación con Meza luego de que saltaran sus problemas judiciales.

“Pero viven frente a casa, somos todos del mismo barrio, tenemos muchos amigos en común; es una familia bastante cercana a mi familia, eso no se puede negar”, agregó. Consultado con respecto a si no considera que podría ser una causal de inhibición, señaló que no, porque él no invesigará a Meza sino las declaraciones de un testigo en Colombia.

Aseguró que estaría obligado a apartarse del caso si llegara a aparecer algún hecho que lo involucre a él o cualquier persona que esté estipulada en el Código Procesal Penal, entre las causas de excusación.

Lea más: Caso Pecci: Fiscalía de Colombia comprobó datos de “testigo estrella”

¿Quién es Hugo Meza?

Según las investigaciones llevadas a cabo en el marco de “A Ultranza”, Hugo Antonio Meza sería el supuesto testaferro de Miguel Ángel Servín, alias “Celular”.

“Celular”, a su vez, mantenía comunicaciones constantes con un abogado que estaría vinculado al presunto criminal, Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, miembro del Primer Comando da Capital (PCC). En dichas conversaciones, ambos hablaban de Tío Rico y de Miguel Celular, además de “Ryguasu”, según la Fiscalía.

Lea más: Pesquisas dan cuenta de presunto corporativismo entre grupos narcos

Fiscal era colorado y es cuñado de dirigente cartista

Por otra parte, el agente fiscal Cardozo Pereira confirmó que es cuñado de José Luis Rodríguez Tornaco, quien fue viceministro de Industria durante la era de Horacio Cartes y ahora es asesor de Comunicación en Itaipú, tras ser nombrado por el presidente Santiago Peña.

Rodríguez Tornaco se muestra en numerosas fotografías con el actual presidente de la República e incluso llegó a candidatarse a senador en las elecciones pasadas de la mano del cartismo.

Lea más: Rodríguez Tornaco, exviceministro de Cartes, es nuevo asesor de Comunicación en Itaipú

Consultado al respecto, el agente fiscal aseguró que no tiene ningún vínculo con el cartismo ni con la política. No obstante, confirmó que estaba afiliado al Partido Colorado y solicitó su desafiliación cuando fue nombrado como fiscal, hace dos años.