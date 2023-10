Incan: polémica por área recreativa que apunta a ser un “club social”

En medio de desesperados pedidos de los pacientes que urgen sus medicinas, sindicatos del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) plantean la construcción de un área recreativa y de esparcimiento social en el predio del hospital público. La petición, considerada hasta ridícula por los pacientes que a diario claman por la provisión de costosas drogas, fue presentada el pasado 6 de octubre por la Unión de Trabajadores del Incan (UTINC) y el Sindicato de Enfermos del Incan (SEINC).

La solicitud, dirigida a Josué Domínguez, director administrativo del establecimiento de salud, refiere que el Incan dispone de suficiente espacio físico para la edificación de un área recreativa. Las solicitudes realizadas por los sindicatos, son peticiones que parecerían hechas más bien para levantar un club social.

Entre lo solicitado figura, por ejemplo, una cancha de fútbol con pasto natural, con las dimensiones acordes para una cantidad siete jugadores por cada equipo; una cancha de vóley de playa con una dimensión estándar y un parque de juegos completo para niños, con bancos alrededor para la atención de sus padres o encargados.

Asimismo, se solicita que el lugar disponga de un caminero con el piso acorde para caminatas y corridas rutinarias; una fuente de agua y un salón social para reuniones y acontecimientos relacionados a la institución.

La iluminación completa del predio y alambrado perimetral son parte de la solicitud realizada por los sindicatos.

Pacientes oncológicos rechazan espacio de recreación y exigen provisión de medicinas

“Es una vergüenza. Hace meses que luchamos por conseguir nuestros medicamentos, porque no hay; siguen faltando muchos remedios y viene esta gente que quiere convertir un hospital en un parque. No necesitamos un parque, necesitamos nuestros remedios. Acá todos los días se lucha, peleamos para conseguir (los medicamentos)”, reclamó una paciente que pidió no difundir su nombre, ya que siente temor por las posibles repercusiones.

En el documento, firmado por Raúl Torres, presidente de la Unión de Trabajadores, y Christian Borja, presidente del Sindicato de Enfermeros, se solicita además la apertura de una nueva portería para el mejor acceso al espacio de recreación.

De aprobarse el proyecto, el dinero para la construcción de la obra saldría del presupuesto del Incan.

Funcionaria del Incan denuncia amedrentamiento de sindicatos

La arquitecta Myriam Cohene, quien es responsable de los recursos físicos del hospital dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), emitió un comunicado en sus redes sociales denunciando hostigamiento y amedrentamiento por parte de los sindicatos, que intentan llevar adelante un proyecto rotundamente rechazado por los pacientes oncológicos.

En su escrito, Cohene refiere que su participación es exclusivamente profesional y que depende de la Dirección General y Dirección Médica del Incan, aprobar o no la construcción del citado espacio de recreación.