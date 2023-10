Puente Héroes del Chaco estaría habilitado en diciembre

Para diciembre de este año estaría operativo el puente Héroes del Chaco, adelantó la ministra Claudia Centurión, quien señaló que esta es la obra que encabeza la lista de deudas heredadas del gobierno anterior con las empresas constructoras.

“Es el proyecto de mayor impacto en las deudas heredadas que tenemos con las empresas constructoras”, señaló Centurión.

La ministra dijo que al 31 de agosto, día en el que asumieron el gobierno, la deuda alcanzaba los US$ 43 millones, pero que ahora estaría rondando ya los US$ 50 millones.

Habilitarían Puente de la Integración cuando estén obras de acceso

Con respecto al puente de la Integración, que une Presidente Franco con Foz de Iguazú, señaló que no hay endeudamiento porque la obra la financia el Brasil, mientras que Paraguay se encarga de los accesos desde Presidente Franco.

En ese sentido, señaló que la obra estaría habilitada, en principio, para el tránsito liviano una vez que reciban el visto bueno del Brasil con respecto a los trabajos de acceso en el lado brasileño.

Deuda con constructoras es de US$ 335 millones al 31 de agosto, sin contar intereses

La ministra Centurión se refirió además a la deuda total dejada por el gobierno anterior con las empresas constructoras. Señaló que solo hasta el 31 de agosto, sin contar intereses, alcanzaba los US$ 335 millones.

Centurión dijo que, a su llegada, el ministerio no tenía registrados y ni siquiera estimados los intereses por esos pagos atrasados, que estiman que superarían hoy los US$ 100 millones, y que esa deuda sigue creciendo en alrededor de US$ 3 millones al mes.

La ministra dijo que estos contratos, en total, son por US$ 1.500 millones y que muchas de ellas son obras que se iniciaron sin tener garantizado el financiamiento. Señaló también que no tienen pensado dar de baja ninguna de ellas, debido a que todas ya significaron una inversión y un compromiso de pago.

