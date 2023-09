Deuda con constructoras y farmacéuticas: estiman que llegará a US$ 500,8 millones

La Cámara de Senadores por Resolución N° 114/2023 solicitó al entonces Ministerio de Hacienda, actualmente Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un informe referente a la situación general de la deuda pública del país.

El pedido de informe fue a propuesta del senador Derlis Maidana (ANR-cartista), la nota fue remitida a Hacienda el 22 de agosto y respondida el último 15 del presente mes.

Los parlamentarios pidieron, entre otros puntos, informe sobre el saldo de la deuda, servicio, bonos emitidos y la deuda pendiente de pago del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas vialeras y del Ministerio de Salud con las empresas farmacéuticas.

Lo que informaron MOPC y Salud

En lo que respecta a la deuda del MOPC, el MEF explica que la entidad informó sobre los compromisos existentes al cierre del mes de junio y la estimación de deuda de julio a diciembre (siempre supeditado que el nivel de ejecución se cumpla), concluyendo que la necesidad adicional de recursos ascendería a US$ 339,3 millones, lo que sería la deuda de cierre de 2023.

Con respecto a Salud, los datos informados fueron hasta el 31 de mayo, de donde se desprende que la deuda total es de US$ 283 millones, pero se podría pagar US$ 43,4 millones y con eso se generaría un remanente de US$ 239 millones.

La nota expresa que adicionalmente Salud propone el plan de pago de US$ 78,1 millones y con esto la deuda pendiente representaría US$ 161,5 millones.

En total la deuda pendiente que se estima quedaría al cierre del ejercicio 2023 asciende a US$ 500,8 millones, según se desprende del informe del MEF remitido al Senado.

Planean emitir bonos por US$ 600 millones

El gobierno de Santiago Peña (ANR-cartista), a través del Ministerio de Economía, para cumplir con estos compromisos presentó al Congreso un proyecto de ley “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”.

El referido proyecto autoriza a emitir bonos o contratar préstamos por hasta US$ 600 millones para cumplir con las constructoras y farmacéuticas, lo que tras ejecutarse llevará el déficit fiscal a 4,1% del PIB, muy por encima del 2,3% previsto inicialmente por el anterior gobierno.