Homenajean a trabajadoras de la salud sobrevivientes del cáncer de mama

El director del Hospital General de Luque, Dr. Luis Verón, indicó que resultados revelan que la prevalencia de esta enfermedad es de 25 personas por cada 100.000 habitantes en el mundo. Además, la tasa de letalidad es del 20 %, lo que significa que de cada 10 pacientes, 2 fallecen.

La Dra. Tania Bavera, directora de Gabinete de la Municipalidad de Luque y la representante del Centro Local de Salud, Yanina Noldin, insistieron sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

El Dr. Gilberto Aquino compartió datos a nivel nacional. Mencionó que al año se detectan 1.500 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres y por cada 300 diagnosticados, uno afecta a la población masculina. Estos números subrayan la importancia de la prevención y la detección temprana.

Enfatizó que la detección temprana es fundamental y se basa en tres pilares: la mamografía, el autoexamen mamario y la consulta con el especialista. La mamografía es un estudio radiológico que permite detectar lesiones muy pequeñas en las mamas que a veces no se pueden palpar manualmente.

La prevención implica consultar tempranamente, obtener un diagnóstico y buscar tratamiento para mitigar esta grave enfermedad, insistieron los profesionales médicos.

El autoexamen mamario es una herramienta importante para detectar cambios anormales en las mamas, como nódulos o secreciones. Además, la consulta con un especialista es esencial para revisar los estudios y obtener orientación médica.

La licenciada Lourdes Fleytas compartió su experiencia como paciente oncológica e instó a realizarse el autoexamen y la mamografía para un diagnóstico temprano. “Empecé con algo que no dolía, que ni sentía, no asustaba, un pequeño ganglio, sin embargo reaccioné a tiempo gracias a la educación, a la divulgación sobre el cáncer de mama y gracias a mi madre que me educó y falleció de otro tipo de cáncer hace dos años y medio. En la institución hay 10 compañeras sobrevivientes y otras que estamos en tratamiento aún”, mencionó.

“Es muy importante la alimentación y la actividad física, pero más importante en la actitud que una tome ante esta situación. La medicina puede hacer su parte, pero el 70 % está en la actitud del paciente en la situación. Así que eduquemos en casa, eduquemos a nuestras hijas, no dependamos de las instituciones para educar”, insistió.