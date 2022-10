Cáncer de mama: cómo detectarlo a tiempo y quiénes pueden tenerlo

Este año la campaña nacional del Ministerio de Salud “Cuidate: 1 día, más Vida”, es con el objetivo de generar conciencia apoyando la detección precoz. Buscan generar conciencia sobre los controles anuales, para apoyar el aumento del retorno de las mujeres a sus controles médicos (post-pandemia) utilizando la “Campaña Octubre Rosa” apoyando la detección precoz del cáncer de mamá.

Para el médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia Raúl Fanego Rodríguez el año da 365 días de oportunidades para que las mujeres puedan hacerse sus controles. “Existe vigente una ley que otorga a la mujer 2 días hábiles para acudir al médico, sin que esto represente un descuento salarial por no acudir al trabajo”, destacó.

“El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Estas células se dividen más rápidamente que las células sanas y continúan acumulándose, formando un bulto o tumor. El hombre también puede padecer de cáncer de mama” señala el doctor Fanego.

Algunos síntomas de cáncer de mama que pueden aparecer en el hombre:

Aparición de un bulto en la mama o en la axila.

Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.

Irritación o hundimiento en la piel de la mama.

Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona. Entre otros.

“La parte genética juega un papel muy importante, es decir que si se tienen familiares con antecedentes de cáncer, se deben extremar los controles y cuidados. Además influyen otros factores como malos hábitos alcohol y cigarrillo, el estrés, la mala calidad de vida, entre otros. El diagnóstico se puede realizar con la clínica, la palpación, estudios complementarios como ecografía mamaria y mamografía. Además dosajes de Laboratorio de marcadores tumorales”, explica el doctor Raúl Fanego.

Mamografía y autoexamen de mama: cuándo conviene hacérselos

De acuerdo al médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia dice que la mamografía se realiza a partir de los 35 a 40 años. “Es importante acudir a la consulta una vez al año para realizarse el chequeo completo”, afirma.

El autoexamen de mama es un método rápido, sencillo, indoloro, que no genera costo y pueden realizarse todas las personas en sus casas. A partir de los 20 años el autoexamen de las mamas se debe realizar una vez al mes. Si la mujer menstrua, realizar 3 a 5 días después de terminar el ciclo, cuando las mamas ya no estén turgentes. Si ya no menstrua, fijar un día del mes para realizarse”, manifiesta.

El autoexamen un acto recomendable

El doctor Fanego recomienda realizar el autoexamen con la yema de los dedos, ya que es la zona más sensible de la mano. “Aprovechar el momento de la ducha al estar enjabonada, o utilizar cremas”.

Lugares gratuitos en Paraguay para realizarse la mamografía:

Hospital de Clínicas.

Hospital de Trinidad.

Hospital Nacional de Itauguá.

Hospital del Cáncer, entre otros.

Pasos para el autoexamen de mamas