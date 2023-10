Incan: primer resonador y equipo de ecoendoscopía, operan desde hoy en el hospital oncológico

A través de una donación de Japón, el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) dispone finalmente de su primer resonador y equipo de ecoendoscopía. Las costosas máquinas ya están totalmente operativas, informó el doctor Gustavo Campos, director médico del hospital referencia en atención oncológica.

Lea más: Incan habilita equipo de resonador magnético para uso de pacientes

“Este es el primer resonador que tiene el Incan, así como también el primer equipo de ecoendoscopía; este equipo incluso es el primero en la historia del sistema público, ni siquiera el IPS (Instituto de Previsión Social) tiene”, manifestó el médico.

El doctor Campos resaltó que estos equipos de alta complejidad estarán enfocados única y exclusivamente para el diagnostico del cáncer.

“Son equipos que están enfocados al diagnóstico especifico del cáncer, es decir, que los equipos que nosotros tenemos no son para tratar patologías benignas; nosotros nos vamos a enfocar en el diagnostico y estadificación del cáncer”, aseguró.

Incan: exámenes médicos serán para pacientes del Incan y otros hospitales públicos

El director médico del Incan sostuvo que siempre y cuando el diagnostico sea cáncer, estos costosos equipos también estarán a disposición de los pacientes de otros hospitales que sean de la red del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Consultado si el equipo de ecoendoscopía que es único en el país también estará disponible para los asegurados del IPS a través de una tercerización, el doctor Campos manifestó que en este momento no se plateó aún esa posibilidad.

Lea también: Cáncer: asociaciones se reunieron con ministra de Salud y pidieron mejorar la atención oncológica

“En este momento no, pero no están cerradas las puertas. Si el día de mañana compramos más equipos de este tipo, no está descartado que también podamos atender pacientes del IPS. (La máquina) no es un equipo de endoscopia alta para la gastritis, son estudios mucho más complejos y costosos. No abundan los especialistas que manejen esta técnica”, aseveró.

El doctor Campos refirió que para poder hacer uso del citado aparato, médicos del Incan fueron capacitados por un año en México y Brasil.

¿A cuántos pacientes beneficiará los nuevos equipos del Incan?

El director médico del Incan precisó que se atenderá entre 80 a 100 pacientes por mes para los estudios de resonancia magnética, mientras que para ecoendoscopía, serán alrededor de 20 pacientes atendidos.

“Todo va depender mucho de la demanda; un resonador podría incluso estar operativo 24 horas al día, pero eso implica también mayor cantidad de recursos humanos y los costos que eso implica”, dijo.

Sobre el estudio de ecoendoscopía, el médico sostuvo que al ser un estudio muy puntual, la demanda es menor. Refirió que se estarán realizando al menos unos 20 estudios por mes.

“El equipo de ecoendoscopía no funciona todos los días, es un estudio mucho más especializado y tiene indicaciones muy especificas. Es para ver la profundidad del cáncer y permite incluso tomar biopsias del tumor”, puntualizó.