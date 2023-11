Víctimas del temporal en Santaní relatan cómo lograron salvarse mientras caían sus casas

El panorama es desolador en la comunidad de Guaicá, San Estanislao, afectada por un fuerte temporal ayer por la tarde. Las familias afectadas pasaron la noche en un albergue temporal y esta mañana se trasladan hasta la zona para ver qué pertenencias pueden rescatar.

Con mucha tristeza y sin poder contener las lágrimas, contaron los minutos de terror que vivieron y lo que hicieron para salvarse. “Cuando empezó a caer la tormenta ya vi que iba a ser muy fuerte y empezamos a rezar con mis nietas. Yo estaba muy preocupada sobre todo por mi mamá. Llaveamos la puerta y después ya no sabíamos qué hacer”, relató doña Brígida Ortiz.

Agregó que estaba con una niña vecina y su nieta, abrazándose y trasladándose de una habitación a otra, mientras volaban partes del techo. “Solo pedíamos a Dios que nos salve (...) Escuchábamos a los animales llorar, fue muy feo todo”, mencionó.

La mujer resaltó que su casa fue edificada recientemente y hoy lo perdió todo. Llorando, señaló que sobre todo siente mucha tristeza e impotencia por la muerte de la niña que se encontraba en otra vivienda cercana.

“Es muy difícil todo, muchos afectados. Gracias a Dios, no se llevó nuestras vidas, solo quedamos con golpes... Cuando salimos vimos cables caídos y le dije a mi hija: ‘¿Por dónde vamos a ir? Vamos a morir todos electrocutados’”, enfatizó.

Víctima de temporal en Santaní se aferró a un árbol

Don Pablino Salinas es otro de los pobladores afectados que se trasladaron hasta la zona esta mañana para ver qué pertenencias pueden rescatar. Contó que él se encontraba afuera cuando comenzó la tormenta y tuvo que aferrarse a un árbol.

“Che moto entero ogueraha (la tormenta). Chengo chenohéntema peteĩ gente oĩ akue upérupi. Cherecha hikuái ha chenohe upégui. Añekarama peteĩ yvyramatáre (mi moto y todo llevó. A mí me rescató nomás la gente que estaba por ahí. Me vieron y me sacaron. Me aferré a un árbol)”, detalló en guaraní.

Agregó que luego se refugió en la casa de un señor que lo rescató y estuvo allí hasta que cedió más el temporal y pudo salir para ir a ver su casa. Agregó que al llegar la encontró destruida y, al igual que sus vecinos, lo perdió todo. “Todo se fundió acá”, enfatizó.

“Me quedé con lo que tengo puesto”

Doña Narcisa Recalde contó que se quedó prácticamente en la calle, pues sus paredes cayeron por completo y tanto muebles como electrodomésticos quedaron destruidos. Agregó que su vivienda anterior estaba construida con madera y también un temporal la derribó por completo.

Luego de esa primera tragedia, construyeron una vivienda de ladrillos. Sin embargo, tampoco resistió a la tormenta de ayer. “Yo estaba adentro cuando vino la tormenta, estaba sola. No sé ni cómo pude salir. Me golpeó la chapa que cayó pero pude salir. Gracias a Dios, no me pasó nada”, señaló.

Agregó que quedó en la calle, apenas con la ropa que traía puesta en ese momento. “Todo perdí”, expresó con tristeza.

Concejal poblador: “Fue algo terrible, catastrófico”

El concejal Carlos Sosa, de San Estanislao, contó que él es poblador de Guaicá y vive a tres cuadras de la familia que perdió a una niña luego de que se desplomara su vivienda. Incluso, formó parte del grupo de vecinos que ayudaron a los ocupantes a salir y los llevaron al hospital.

“Es algo terrible lo que pasó, muy triste y catasfrófico, más con la pérdida de una niña hermosa y llena de vida. Fue algo único, por primera vez está pasando algo de esta magnitud en esta zona”, aseguró. Relató que removieron los escombros para sacar a las víctimas.

“Tenemos varios heridos, algunos internados, otros ya de alta”, añadió y señaló que más de 30 familias resultaron afectadas. Por otra parte, aseguró que ya conversó con funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional y le garantizaron que la asistencia está en camino y llegará esta mañana.

“Estamos golpeando puertas, esperando a la SEN. Me confirmaron que están en camino chapas y colchones”, señaló. Finalmente, adelantó que en la sesión de la Junta Municipal hoy solicitará la declaración de emergencia distrital y luto por la pérdida de la niña.