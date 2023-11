Temporal en Santaní: “Fue una escena de película, algo increíble”, relata médico

La comunidad de San Estanislao (Santaní) quedó conmocionada por el temporal que algunos describieron incluso como un “tornado” que afectó a la zona de Guaicá ayer y ocasionó la muerte de una niña. El doctor Federico Ramírez, director del Hospital Regional, contó los detalles como uno de los primeros en llegar para la asistencia.

Relató que acudió ante el pedido de auxilio de una pobladora que trabaja con él. “Y me encontré con una escena de película, todo estaba destruido... Y me asusté porque antes de llegar al lugar ya empecé a ver cómo la gente particular empezaba a acarrear a los heridos. Esperé lo peor, porque había cables de alta tensión en toda la zona”, comentó.

El doctor agregó que en ese momento pidió auxilio a todos sus compañeros en un grupo de WhatsApp del hospital y el audio está recorriendo las redes.

Destacó que, afortunadamente, la ANDE cortó el servicio rápidamente, porque en la desesperación las personas pasaban cerca de los cables caídos sin medir el riesgo. “Si no hacían eso, íbamos a estar hablando de más víctimas”, agregó.

Resaltó la labor de sus compañeros, pues incluso los profesionales que no estaban de guardia se presentaron para asistir en medio del susto. “En medio de las limitaciones que tenemos, la gente respondió. Fue realmente algo increíble”, expresó para ABC TV.

Al menos 35 familias de San Estanislao se vieron obligadas a trasladarse a albergues ayer luego del temporal que destruyó más de 30 casas.

Niña llegó ya sin signos de vida

Por otra parte, el doctor relató que la pequeña de 11 años que perdió la vida sufrió traumatismo de cráneo y llegó al hospital ya sin signos de vida, por lo cual no pudieron salvarla.

En cuanto a los demás heridos, señaló que atendieron a 11 personas, entre ellas dos niños. Contó el caso de la anciana de 90 años que sufrió también traumatismo de cráneo y de tórax, por lo cual tuvo que ser trasladada hasta el Hospital de Trauma en Asunción.

Hoy seguirá la asistencia en Guaicá, Santaní

Por otra parte, el director regional, Edison Florentín, contó que hoy personal médico va a trasladarse hasta Guaicá para recorrer las viviendas y ver cómo pueden asistir a los pobladores afectados por este temporal.

“Vamos a interiorizarnos y ver cómo podemos ayudar a esos pacientes que están necesitando la atención médica y contención emocional también a esta gente que está sufriendo esta tragedia”, agregó el doctor Florentín.

Finalmente, señaló que el temporal sigue en la ciudad y verán la manera de organizarse para poder asistir a todos, puesto que supone que muchos no acudieron al nosocomio quizás intentando rescatar sus pertenencias. “Vamos a ver si hay más adultos mayores o niños que necesiten alguna atención”, añadió.