Itaipú: desvinculados que no fueron reincorporados presentarán una demanda

En horas de la noche de ayer, miércoles, se dio a conocer que Itaipú dispuso la reincorporación de 165 personas del grupo de más de 180 que fueron desvinculadas luego de haber accedido a un cargo mediante un concurso.

Ahora ante el caso de las otras 20 personas que efectivamente habían sido seleccionadas para trabajar en la Binacional y no fueron convocadas nuevamente, el abogado Raúl Mongelós anunció en representación de este grupo que estarán presentando una demanda en contra de Itaipú.

“Nosotros solicitamos motivos o pruebas que justifiquen esto pero Itaipú no presentó ningún tipo de prueba y mencionaron que las tienen, pero que la van a presentar en contestación de la demanda. Es un caso de reintegro, cobro de salarios caídos, daños y perjuicios de las personas que no fueron readmitidas”, agregó.

Asimismo, precisó que desde la hidroeléctrica “no ofrecieron ningún tipo de salida intermedia” y ante esto, sospecha que realmente “no existen esas pruebas” sino consideró que “que es una metida de pata del gobierno”, ya que el concurso había cumplido con su respectivo proceso de control.

Itaipú: “Yo no tengo ningún contacto político; no soy hurrera”

La licenciada Tatiana Samudio, que forma parte del grupo de personas que no fueron reincorporadas, estuvo en contacto con ABC AM 730 y ahí aseguró que no posee contactos en el mundo de la política, como también descartó totalmente ser una “hurrera”.

“No puedo creer que la meritocracia no esté en juego. No tengo la culpa de lo que pudo haber pasado con los cambios en la convocatoria”, lamentó.