“Movimiento Che Kuerai San Lorenzo Se Puede” retira apoyo al concejal Nicolás Verón

Los representantes del movimiento político hicieron llegar al concejal Nicolás Verón el escrito a modo de que quedara notificado de la decisión, que fue tomada entre los integrantes del grupo político. En el escrito manifestaron que se encontraron con un descontento total con relación al actuar tanto político como personal por parte Verón.

El vocero del movimiento político, Pastor Filártiga, explicó que el movimiento tomó la determinación luego de mucho análisis. Dijo que dejaron por sentado situaciones como por ejemplo que el concejal Nicolás Verón en reiteras ocasiones se ausentó en las sesiones de la Junta Municipal y en los demás días laborales.

“Muchas fueron las razones. Se le llamaba para hablar con él, y no atendía las llamadas. Demostraba siempre un comportamiento inapropiado con las personas del movimiento. No respondía al esquema de trabajo del movimiento. Hacía tiempo que no participaba de las reuniones de trabajo que se trazaban. Todo eso condujo a que se tomara una decisión”, manifestó Filártiga.

Con respecto a que el concejal estaría involucrado con el consumo de estupefacientes, el líder político, alegó que no le constan esas especulaciones, pero que son rumores que han llegado hasta el movimiento.

“No lo he visto personalmente en esa posición, pero es lo que dicen. Aclaramos que no se lo ha involucrado con hechos de corrupción”, puntualizó Pastor Filártiga.

Dará su versión cuando crea necesario

El concejal Nicolás Verón respondió las consultas, y dijo que en su momento hablará de todo lo acontecido. Consideró que las personas se quieren aprovechar del momento político para hacerlo quedar mal instalando la situación de que estaría consumiendo drogas.

“En su momento voy a responder el comunicado, por el momento no diré nada”, expresó Nicolás Verón.

Sin embargo, dijo que no puede un movimiento del que formó parte para la creación e inscribió de forma personal, quitarle el apoyo. Dijo que no tiene validez lo que hicieron.