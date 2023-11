Joven científica paraguaya se especializa en las instalaciones de la NASA

Con tan solo 23 años, nuestra compatriota Alma Ocampos, licenciada en Matemáticas y Educación por el Bennington College de Vermont, a donde fue becada por la Embajada de los Estados Unidos, está rompiendo sus propios límites, guiada por la pasión que siempre le despertó la educación.

Tras pasar por varios filtros y hacer una inversión de US$ 4.500 para la que no recibió apoyo, pese a solicitarlo, la paraguaya ingresó nada menos que a un programa sobre las ciencias y el espacio que se lleva a cabo en las instalaciones de la NASA, en Huntsville, Alabama.

La formación que está recibiendo consiste en un entrenamiento de una semana impulsado por la agencia espacial mexicana AEXA. Para llegar a este programa, y a otros en los que ha participado, Alma tuvo que concursar escribiendo ensayos y realizando entrevistas, pruebas en las que quedó seleccionada.

Participante del Air and Space Program

La paraguaya es una más entre 60 estudiantes de distintas partes del mundo que participan en el programa, cuyo nombre oficial en inglés es International Air and Space Program.

Sus estudios intensivos van del 12 al 18 de noviembre de este año. En diciembre se graduará del Nasa l’Space program, un curso complementario que será remoto.

Para llegar hasta aquí, sus preparación no fue impedimento, pero sí lo fue la parte monetaria. Alma y su familia pidieron apoyo a varias empresas privadas e instituciones públicas para reunir los US$ 4.500 que requería la inscripción; sin embargo, estas no dimensionaron la importancia de su formación. Finalmente, solo una empresa privada la respaldó con un porcentaje de patrocinio.

“Pedí apoyo en Itaipú, Yacyretá y la Conacyt y ninguno de estos organismos me apoyó. Fue una inversión inmensa personal. La falta de apoyo sinceramente me desmotivó, pero no me atajó”, expresó la paraguaya.

En realidad, este es el tercer programa relacionado a las ciencias y el espacio en el que Alma tiene la oportunidad de participar.

También integra otros programas

La joven integra además el NASA L’SPACE Program desde hace dos meses. Este consiste en un programa de investigación en equipos para estudiantes de universidades de Estados Unidos. El segundo del que formó parte es el Space Gala 2023, del que fue becada. Así también, participó de un evento de networking en el Kennedy Space Center, ubicado en Orlando, Florida, el pasado fin de semana.

La paraguaya expresó que quiere ser completamente honesta con los compatriotas y aclaró que no es la NASA la que realiza estos programas. “No son ellos quienes llevan a cabo el proceso de selección; son empresas privadas o universidades quienes toman responsabilidad de la realización, pero sí desarrollan sus programas en instalaciones de la NASA”, detalló.

Busca aportar cambio al sistema educativo paraguayo

Al ser consultada sobre la posibilidad de ejercer su profesión de científica por medio de un empleo dentro de la NASA, Alma Ocampos indicó que solo ciudadanos estadounidenses pueden acceder a trabajos de tiempo completo en esta importante entidad.

No obstante, se siente satisfecha con el hecho de participar de este programa en el que explora una rama de la ciencia de la cual se considera aficionada: el espacio.

“Busco poder en el futuro aportar a un verdadero cambio en nuestro sistema educativo que apueste más a las ciencias y la tecnología”, sostuvo.

Así también, para ser parte de un programa directo de la NASA u obtener una pasantía se exige la nacionalidad estadounidense.

Se abren puertas para más oportunidades

No obstante, las puertas que se le abren a Alma al mundo de las ciencias y las oportunidades de seguir desarrollando sus conocimientos son inmensas.

De igual manera, las organizaciones como las que la seleccionaron tienen permisos oficiales de la NASA para usar sus logos.

Justamente, sus organizadores, que trabajaron dentro de la NASA, decidieron hacer una extensión para que alumnos internacionales que regularmente no pueden acceder a estas oportunidades por su ciudadanía puedan hacerlo.

Próxima meta: el masterado

Al terminar los programas de los que está participando, Alma Ocampos obtendrá un diploma como participante del Space Camp del International Air and Space Program. Así también, en noviembre se graduará del NASA L’SPACE Program como Programmatics 1.

En cuanto a sus próximas metas, Alma Ocampos está en busca de hacer un masterado. No descarta volver a hacer una carrera relacionada a STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) gracias a estas oportunidades que se le dieron este año en el campo espacial.