Video: abuela de niñas acusa a Benegas de aprovechar estado de indefensión

“Este señor (Pablo Benegas) las vio indefensas y entonces se aprovechó de ese momento. Es un degenerado porque, en vez de ayudar, se aprovechó”, expresó la abuela de las niñas de 11 y 16 años. La imputación contra el cantante de 38 años es por supuesto abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas.

La adolescente relató que cantante les dio comida y también gaseosa con alguna droga o medicamentos, que al sentir el gusto extraño tomó poco e igual quedó inconsciente como su hermana. Las víctimas están internadas en un hospital de Asunción para desintoxicación, pues los médicos constataron que una de ellas dio positivo a cocaína y sedantes.

La abuela de las niñas de 11 y 16 años se enteró recién a últimas horas del martes que las víctimas en la causa abierta a Benegas eran sus nietas; a través de una llamada telefónica de Águeda Morel, defensora pública de la Niñez.

“He visto las noticias, pero ni me imaginé que las víctimas eran mis nietas”, expresó.

Caso Pablo Benegas: sistema protección falló,

La septuagenaria indicó que su hija, la madre de las niñas, es adicta y vive en la calle ya que alquiló su vivienda para poder comprar las droga que consume. Por este motivo, las presuntas víctimas y otros dos hermanos menores viven con la abuela hace siete años.

Precisó que la actual pareja de su hija es padre del niño de 5 años y desde hace dos años que explota sexualmente a su hijastra de 16 años, la mayor de los hermanos, en connivencia con la madre de los niños.

“Acudí al Ministerio de la Defensa Pública para que mis nietos sean protegidos porque la mayor ya es muy rebelde, quiere seguir los pasos de su madre y me perdió el respeto. Le advertí varias veces a la defensora Águeda Morel que las niñas estaban andando por la calle, pero no me hizo caso, ni ella ni el juez Guillermo Trovato. Si ellos atendían mi pedido, se pudo evitar el abuso sexual”, cuestionó la abuela.

Pedidos de abrigo, sin respuesta

En agosto pasado, el entonces juez de la Niñez y la Adolescencia Guillermo Trovato impartió orden de búsqueda y localización de las niñas de 11 y 15 años, luego de que la abuela informara de su fuga y también pidió informe sobre familias acogedoras disponibles. Fue a pedido de la defensora de la Niñez Agueda Morel.

El 26 de octubre la entonces titular del juzgado, Martha Vera solicita a la Dirección de Cuidados Alternativos (Dicuida) del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia un hogar de abrigo o familia acogedora para la niña de 11 años y también de sus hermanos de 8 y 4 años.

El oficio destaca que la niña de 11 se encuentra en situación de calle y de extrema vulnerabilidad, por lo que le da un plazo de 2 horas para que conteste, pero solo tuvo respuesta una semana después. El 2 de noviembre, la directora de Dicuida, Nadia Florentín, informa que no tiene una respuesta favorable a su petición y remite una lista de hogares, para que la jueza consulte a cada uno.

Pesquisa con nueva fiscala

Desde ayer, la causa en la que se investiga al cantante Pablo Gabriel Benegas Masi por abuso sexual en niños se encuentra a cargo de la fiscala Claudia María Aguilera, quie fue designada por la fiscala adjunta del Área II de Asunción Lourdes Samaniego.

El caso inicialmente fue dirigido por el fiscal Luis Fernando Chamorro, quien ayer a primera hora, nota mediante, se declaró incompetente en el caso, ya que consideró que por la zona en la que ocurrió el hecho, corresponde a la Unidad Barrial N° 3 del Ministerio Público, en la que está Aguilera.

Desde el Ministerio Público que Chamorro tomó el caso, atendiendo a que el hecho ocurrió durante su turno. Por esta razón es que el fiscal incluso realizó las primeras diligencias y posteriormente formuló la imputación contra el artista por abuso sexual cometido supuestamente sobre una adolescente de 15 años y una niña de 11 años, hermanas entre sí y en situación de calle.

Por otra parte, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos asumió la defensa técnica del incoado Pablo Benegas, también desde este martes último, en reemplazo del abogado Atilio Ramón Florentín Paoli.

MP registró 2.931 casos de abuso en 10 meses

El Ministerio Público recibió un total de 2.931 casos de abuso sexual en niños, en el periodo comprendido entre enero y octubre del 2023, un margen de diferencia de solo 146 casos menos que durante el año 2022.

De acuerdo con el Programa de Datos Abiertos de la Fiscalía, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2023 fueron denunciados en la institución 2.931 casos de abuso sexual en niños.

Datos expuestos por el Ministerio Público dan cuenta de que en el año 2022 ingresaron en total 255.129 causas penales, de las cuales 3.077 corresponden a casos relacionados a abuso sexual en niños.

Casos de abuso sexual por mes

La información compartida desde el Ministerio Público refiere que a nivel país, en enero de 2023 se registraron 271 casos de abuso sexual, mientras que en febrero se recibieron 239 denuncias por ese hecho.

En marzo los casos treparon nuevamente a 291 y en abril, disminuyeron levemente a 248 hechos denunciados.

Ahora, en mayo de este año los abusos sexuales registrados en Fiscalía aumentaron hasta 314 y al mes siguiente, en junio, siguieron subiendo, hasta llegar a 346 denuncias.

En julio sin embargo, hubo 280 casos de abuso, mientras que en agosto y setiembre, hubo 315 y 302 casos, respectivamente. En octubre, por su parte, hubo 325 denuncias de abuso.