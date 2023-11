Pablo Benegas: Defensa Pública y juzgado conocían situación de las niñas, dice abuela

Dos niñas, una de 11 y otra de 15 años, fueron presuntamente abusadas por el cantante Pablo Benegas, quien ahora está detenido y con prisión preventiva.

La abuela de las niñas, una adulta mayor jubilada, contó que tiene la custodia legal de ambas y de dos hermanos más pequeños desde hace 7 años, debido a que su hija -madre de los cuatro- es una persona adicta que se encuentra en situación de calle, mientras que el padre recientemente salió de reclusión tras cumplir una condena por tráfico de drogas.

Acotó que, para resguardar a sus nietas, tuvo que abandonar la vivienda donde residía porque era amedrentada constantemente por su hija y la pareja.

Comentó que las presuntas víctimas desde hace un tiempo viven en estado de vulnerabilidad, ya que abandonaron su vivienda y se encuentran en situación de calle. Incluso, dijo que la niña de 11 años dejó la escuela y la de 15 años ya habría empezado a consumir drogas, conforme a los reportes que recibió.

Defensora y juez estaban al tanto, pero no hicieron nada

La abuela denunció este mañana en ABC TV que el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Capital, que estaban a cargo del caso de sus nietas, sabían del estado de vulnerabilidad en que se encontraban las niñas, mediante reportes que ella constantemente les remitía. Mencionó a la defensora Águeda Morel y al magistrado Guillermo Trovato.

Añadió que -incluso- desde hace dos años viene solicitando auxilio a la defensora pública y al entonces juez de la Niñez para que intervengan y, cuando menos, traslade a sus nietas a un hogar. Indicó que estos pedidos ya fueron previos a que las presuntas víctimas abandonen su vivienda debido a que había perdido el control sobre ambas.

Mencionó que también el director de la escuela de la niña de 11 años acudió a solicitar intervención a la Defensoría cuando esta dejó de ir a la institución.

También indicó que recibió el reporte que el padre de ambas niñas, una vez que salió de reclusión en noviembre del 2022, “le anda detrás de las niñas, incitándole a hacer cosas” relacionadas a la prostitución.

Abuso sexual de niñas: no obtuvo respuestas del Estado

No obstante, la denunciante señaló que nunca obtuvo respuestas de los funcionarios que debían resguardar a sus nietas, sino mentiras. Lamentó que hasta tuvo que insistir en una ocasión para que el juez Trovato la atendiera en su despacho.

“Le comprometo a la defensora y al juez. Constantemente, le pedí a la defensora socorro, pero no me hizo caso. Me dicen que no hay hogar, que no encuentran. Así me tienen”, expresó.

Detalló que una de las niñas estuvo en un albergue por cinco días y luego se escapó, conforme -dijo- al reporte que recibió de la defensora. Sin embargo, indicó su nieta mencionó que la dejar marcharse del hogar. Hizo la denuncia ante la Fiscalía, pero tampoco obtuvo respuesta de esta institución, según refirió.

La denunciante señaló que incluso agotó todas las instancias posibles para lograr el resguardo de sus nietas. Ante la falta de respuestas por parte de Morel, refirió que decidió solicitar el cambio de defensora, pero tampoco obtuvo respuesta por parte de la titular del MDP.

Se aprovecharon de niñas indefensas, afirma abuela

La abuela solicitó que se haga justicia en el caso que enfrenta el cantante Pablo Benegas. Comentó que recién en la tarde ayer descubrió que se trataban de sus nietas, luego de que le comunicara la defensora.

“Que se haga justicia para que no suceda a otros niños. Este señor les vio indefensas y entonces se aprovechó de ese momento. Es un degenerado porque en vez de ayudar, se aprovechó”, dijo.

Igualmente, exigió a los defensores públicos y jueces que no ignoren la situación de los niños que están a su cargo. “Tienen que hacer su trabajo, porque seguramente hay mucho niños que están en lo mismo. Tenían que hacer su trabajo, siempre les dije”, mencionó.

Pablo Benegas hoy cumple prisión preventiva tras ser procesado por abuso sexual en menores y abuso en personas indefensas. El músico negó haber cometido estos delitos y se declaró inocente.