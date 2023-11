Funcionarios de la Municipalidad de Ñemby reclaman salarios

Suman y siguen los problemas para el intendente de la ciudad de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR). Esta mañana un grupo de sus funcionarios se manifestó frente a la sede municipal para exigir pago de salarios correspondientes a agosto, setiembre y octubre.

Los afectados indicaron que cada semana reclaman sus haberes y solo reciben promesas de que cobrarán en los próximo días. Ya pasaron tres meses y ya estamos nuevamente a mitad de noviembre y aún no perciben nada, indicó Osmar Brítez, encargado de control del cerro Ñemby.

“Desde el mes de agosto no cobramos, son tres meses, y ahora ya estamos de nuevo a mitad de mes y serán ya cuatro meses sin cobrar, y ya no podemos seguir así, tenemos cuentas que honrar, otros compañeros dejaron sus estudios porque ya no podían pagar”, expresó Osmar Brítez.

Samuel Servín comentó que dejó sus estudios porque ya no podía pagar y lamentó el trato que reciben de la administración del jefe comunal, por cuya candidatura trabajaron. Aseguró que la comuna cuenta con la plata para pagarles.

“A mí me dejaron sin estudio, la municipalidad tiene plata, no sé qué le pasa al intendente a quien pido que muestre la cara y que se le pague a la gente que trabaja, no se le puede jugar así a la gente”, expresó Servín.

Los afectados indicaron que esperarán hasta fin de mes y si no reciben respuesta positiva a sus reclamos irán a una huelga general.

Administración promete pago

Tras la medida de protesta, los funcionarios fueron convocados por el director financiero Marcos Meza, quien prometió regularizar los salarios para el próximo mes y exigió a los trabajadores a volver a sus puestos, pero no dio fecha de cuándo pagarán.

También el intendente Olmedo manifestó que están ajustando todo para poder honrar con el pago a todos los funcionarios antes de fin de año, pero tampoco dio fecha de pago.

El intendente se encuentra en conflicto permanente con la Junta Municipal y esta semana fue imputado por supuesto hecho punible de acoso sexual a un exalumno del colegio Pablo Patricio Bogarín, donde fue director general. Además es cuestionado por la contraloría ciudadana por supuesto mal manejo de los recursos.