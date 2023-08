Funcionarios de la Municipalidad de Ñemby reclaman salarios

Trabajadores de la Municipalidad de Ñemby, administrada por el cuestionado intendente Tomás Olmedo (ANR), exigen el pago de salarios del mes de julio. De no cumplirse, en los próximos días no descartan realizar brazos caídos, según señalan.

Los afectados indicaron que no tienen información sobre el próximo pago. Denuncian que, a pesar de estar a mitad del mes de agosto, aún no tienen respuesta de sus reclamos, y las deudas se acrecientan.

“Nadie informa nada, no sabemos cuándo vamos a cobrar nuestro sueldo de julio. Nuevamente está terminando agosto y es lamentable la forma que se maneja la institución, que está recaudando millones de guaraníes”, expresó uno de los afectados, cuyo nombre omitimos por temor a represalias.

Comentaron que no es la primera vez que la administración no cumple en tiempo y forma, y que la mayoría de los trabajadores cuenta con deudas y no pueden honrar por la desidia de las autoridades de la municipalidad.

La municipalidad de Ñemby se encuentra con una superpoblación de funcionarios y la administración ya no puede cumplir con los compromisos asumidos, denunciaron algunos trabajadores antiguos de la entidad.

La administración cuenta con un total de 437 trabajadores, cantidad que fue cuestionada por la Junta Municipal. Muchos funcionarios cuentan con salarios muy elevados y otros no llegan ni al mínimo vigente.

Baja recaudación municipal, alegan

Por su parte, el administrador de la Municipalidad, Hugo Pagliaro, reconoció el retraso en el pago de los salarios a los funcionarios y aseguró que la demora es por la baja recaudación de los últimos meses. Pagliaro aseguró que están buscando estrategias para levantar el ingreso municipal.

“La falta de pago corresponde a julio y se debe a la disminución de la recaudación en los últimos meses, pero ahora estamos viendo mecanismos para aumentar la recaudación, de bajar los costos fijos y así poder cumplir con todos los funcionarios”, explicó Pagliaro.

Entregarán documentos sobre pedido de intervención

Una delegación se traslada mañana a la Cámara de Diputados para la entrega de documentos sobre las supuestas irregularidades de la administración del jefe comunal, Tomás Olmedo, cuyo pedido de intervención está en estudio.

La delegación será encabezada por el concejal colorado, Marcelo Martínez, y para las 8:30 está marcada la llegada a la Cámara Baja para presentar en mesa de entrada los documentos sobre el pedido de intervención.

“Un grupo de ciudadanos me acompañará mañana a la Cámara de Diputados para la entrega de documentos sobre el pedido de informes sobre la intervención de la administración del intendente de Ñemby, y vamos a exigir la transparencia”, expresó el edil.

Los concejales de Ñemby solicitaron la intervención de la administración en forma unánime durante una sesión ordinaria y acusan al intendente de mal desempeño en sus funciones y resaltan la pésima utilización de los recursos económicos.