Santiago Peña: “Taiwán sigue siendo el país que domina el mundo”

Durante el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), el Presidente de la República, Santiago Peña, indicó que en Paraguay se está generando cambios importantes en el campo del emprendedurismo y que mientras fue becario en Taiwán aprendió sobre su cultura en este ámbito, de cómo desarrolló la industria de las Pymes y que sigue siendo el país que domina el mundo.

“Taiwán demostró que el modelo de pequeñas y medianas industrias puede ser, no solamente exitoso, si no, que puede dominar el mundo. Eso es difícil de replicar, porque no es comprando computadoras, eso es desarrollar una cultura”, sostuvo.

Agregó que a través de este tipo de eventos se logra fomentar la cultura del emprendedor, donde la innovación también concurre en las industrias pequeñas, en los pequeños emprendimientos y empresas.

Estabilidad del Guaraní

También mencionó que tener estabilidad en la moneda es muy importante y que se puede ver en países vecinos que están pasando por una situación difícil económicamente.

Capacitación

Valoró el trabajo del sector industrial que genera capacitación para los emprendedores, además de generar empleos.

Indicó que el gran desafío del Paraguay es canalizar los recursos que existen en el país a través del sector público y del sector privado con capacitación y una rápida salida laboral.

“Lo importante no es cuántos cursos se puede hacer, si no, a cuántos empleos se puede acceder con esa capacitación”, enfatizó.

El sector público tiene miedo al fracaso

Peña manifestó que muchas veces el sector público tiene miedo a equivocarse o al fracaso, pero que deben animarse, porque el proceso de innovación requiere eso “animarse”. “Cuando un producto tiene éxito, probablemente, en 50 intentos fracasó” ejemplificó.

El foro enfocó temas de tecnología e innovación

Los organizadores del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay fue la Unión industrial del Paraguay y contó con disertantes nacionales e internacionales que compartieron sus experiencias sobre las últimas tendencias empresariales, proporcionando a los participantes un panorama general sobre temas de alta relevancia e impacto actual como la inteligencia artificial, herramientas aplicables para jóvenes emprendedores, el liderazgo en el contexto actual, estrategias de negocios, sostenibilidad y casos de éxitos e innovación.