Sindicato del SNPP denuncia al IPS por apeligrar US$ 37 millones de recursos económicos

El sindicato del SNPP denunció que están ante una amenaza de sufrir un corte total de sus recursos económicos con el anteproyecto de ley presentado por el Consejo de Administración del IPS, por el cual la previsional pretende redireccionar el porcentaje de los aportes provenientes de los empleadores privados que son depositados mensualmente para la capacitación de trabajadores.

Entre los argumentos que figuran en la propuesta del consejo administrativo de IPS, piden redireccionar recursos que actualmente ya son recaudados por la previsional, pero que son transferidos a otras instituciones, específicamente el 1% establecido en la Ley Nº 446 del 12 de agosto de 1957, del 0,50% fijado en la Ley Nº 447 del 24 de enero de 1967 y el 1% determinado en el artículo 7, incido F de la Ley Nº 1652/2000.

Según la propuesta, buscan cubrir el fondo de enfermedad y maternidad del IPS por un periodo de 5 años. Una vez concluido el periodo, plantean que los recursos sean distribuidos 50% y 50% al fondo de enfermedad y maternidad, y al fondo común de jubilaciones y pensiones.

Ley establece aporte de empleadores para formación

Según el comunicado del sindicato del SNPP, desde hace más de 50 años la institución formó a más de un millón de trabajadores, contribuyendo en la formalización del empleo, a la inserción laboral y la creatividad emprendedora de jóvenes y adultos, contando con más de 60 unidades operativas de formación y capacitación profesional en todo el país, y que con el anteproyecto de ley podrían quedar sin recursos económicos.

Sin embargo, el consejo administrativo de IPS sostiene que el SNPP y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) cuentan con financiación fiscal proveniente de la administración central del Estado.

Indican que en su rol de agente de retención de los aportes patronales adicionales, IPS recauda anualmente un promedio de US$ 84 millones, de los cuales US$ 37 se destinan al SNPP y Sinafocal, y US$ 47 millones al Ministerio de Salud en campañas de erradicación del Paludismo.