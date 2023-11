Caso Marset: presidente de Dinac “desconoce” si periodista uruguaya subió o no a un helicóptero en Paraguay

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, aseguró que si la periodista uruguaya Patricia Martín -quien entrevistó al presunto narco Sebastián Marset- subió a un helicóptero en uno de los hangares cercanos al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, eso tuvo que dejar un registro.

Sin embargo, refirió que lo declarado por la extranjera sobre que voló en un par de helicópteros aún sigue siendo un “relato” y él no tiene una confirmación sobre tal dato.

“Yo desconozco que ella haya subido o no a un helicóptero según el relato que ella dio a la prensa; no sé si subió o no o si lo hizo en la República del Paraguay o en una frontera cercana. Su relato merece todo el respeto”, detalló en comunicación con ABC AM 730.

Asimismo, agregó que los vuelos en helicópteros tienen el mismo tratamiento que en una aeronave de menor porte: “Se llega al hangar, personal de la Dinac toma al piloto datos técnicos, la tripulación y también el plan de vuelo”.

Periodista uruguaya en Paraguay

De igual manera, Mendoza sostuvo que él solamente puede hablar sobre la parte “técnica” referente al caso de la periodista uruguaya en Paraguay, mientras que los datos investigativos corresponden al Ministerio del Interior.

“Los investigadores están detrás para dilucidar qué es lo que realmente ocurrió; el ministro Enrique Riera (Interior) investiga todo lo otro”, argumentó.

