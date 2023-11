Capitán de navío intima al IPS para cobrar jubilación por encima del tope

Los capitanes de navío insisten en que tienen derecho a cobrar sus jubilaciones con base en sus salarios completos (entre G. 40 millones y 60 millones), sin el tope fijado por el Instituto de Previsión Social (IPS). El abogado Raúl Mongelós, defensor del capitán Emigdio Riveros, confirmó que hoy presentaron una intimación.

La nota fue presentada al presidente del IPS, Jorge Brítez, y por su intermedio al Consejo de la previsional. El capitán Riveros exige de esta manera el cumplimiento del acuerdo y sentencia Nº 1.917 de fecha 22 de diciembre del año 2016 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y su aclaratoria Acuerdo y Sentencia Nº 1.197 de fecha 25 de setiembre de 2017, por los cuales se elimina el tope establecido por la Ley N° 98/92.

El defensor señaló que el acuerdo está firme y ejecutoriado, pese a la acción de nulidad planteada por el IPS.

Amenazan con denuncia por desacato

El abogado añadió que el IPS, en caso de no dar respuestas a esta intimación, es pasible de una denuncia por desacato de una orden judicial. “En caso de que no respete a partir de esta intimación, el IPS es pasible de que los antecedentes sean remitidos al fuero penal. Esperemos que eso no ocurra, que el IPS cumpla con la sentencia”, acotó el defensor.

El abogado recalcó que en esta ocasión el que acciona legalmente es el capitán Emigdio Riveros, quien se jubiló hace seis meses y pide el cobro retroactivo. Es decir, el IPS deberá pagarle probablemente más de G. 300 millones para ponerse al día, según la postura del abogado.

Finalmente, señaló que el plazo es de 48 horas y, al mismo tiempo, solicitarán a la Corte Suprema que también intime al IPS.

Hay otros 19 capitanes que están en la lista de posibles beneficiarios del cobro total del IPS y que también ya se han acogido al beneficio de la jubilación.