IPS: funcionario que solo trabajó 45 días este año alega celiaquía

Roberto Daniel Aseretto Rodas es funcionario administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) y, según contrato, cumple funciones en el Consejo de Administración, únicamente los fines de semana y feriados. El funcionario que tiene un sueldo de G. 8.118.832, sin embargo, apenas trabajó 45 días entre enero y noviembre de este año, según su documento de información laboral.

Lea más: IPS: en 11 meses, funcionario “de fin de semana” solo trabajó 45 días alegando enfermedad

Aseretto Rodas presentó 31 reposos médicos este año. Entre los motivos de sus reiteradas ausencias figuran, por ejemplo, síndrome febril y enfermedades del tipo respiratorio, como laringitis, faringo amigdalitis, entre otras, en 23 ocasiones.

“Yo estoy enfermo, no estoy mintiendo. Me quemé las tiroides y a partir de ahí me apareció un tema en el estómago. Ahora apareció que tengo celiaquía y estamos tratando de descartar que no sea una enfermedad entre celiaquía y la enfermedad de Crohn. Tengo intolerancia a muchas cosas”, aseguró el funcionario, que se comunicó con ABC para explicar su situación.

Según indicó, cuenta con todos los documentos médicos que prueban su condición de salud y prometió acercar los papeles apenas disponga de los mismos.

“Voy a acercar todos mis estudios, no del IPS, sino del Sanatorio San Roque, porque en el IPS nunca podés hacerte ningún estudio”, sostuvo.

Funcionario de IPS dice que pasa informes de “urgencias y aglomeraciones”

Consultado sobre cuál es su función, Aseretto Rodas refirió que pasa informes al Consejo de Administración. Además, mencionó que no está involucrado en política.

“Tengo una función administrativa; paso informes al Consejo de Administración. Hay mucha gente a la que le caen mal esos informes. Yo no estoy metido en la política con ellos, ni en absolutamente nada. No soy colorado ni liberal”, aseguró.

Lea también: IPS investiga a 166 funcionarios por reposos médicos fraudulentos de hasta 250 días en un año

Al pedirle precisión sobre los informes que elabora, el funcionario dijo que tiene que ver con el manejo del hospital. “Son informes de todo lo que corresponde a lo que es el manejo (del hospital). Por ejemplo, me piden cómo estamos en la parte de urgencia, si hay aglomeración; todo lo que es informe del hospital”, dijo, sin dar claridad sobre sus funciones.

Desde la Dirección de Talento Humano del IPS indicaron ayer que remitirán un informe sobre las funciones de Aseretto Rodas, pero pese a la insistencia, la información aún no fue remitida.