IPS: en 11 meses, funcionario “de fin de semana” solo trabajó 45 días alegando enfermedad

De enero a noviembre del 2023, Roberto Daniel Aseretto Rodas debió trabajar 94 días, pero tan solo trabajó 45 días. Según su contrato, el licenciado en Márketing es funcionario administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) y cumple guardia únicamente sábado y domingo, además de los días feriados, percibiendo un sueldo de G. 8.118.832, es decir que cobra alrededor de G. 1 millón por día laboral.

De esos 94 días que debió trabajar (sin contar los feriados del 2023), Aseretto Rodas solo trabajó 45 días y se ausentó de su trabajo 49 días, alegando enfermedad. El hombre, que tiene una antigüedad de 14 años en el IPS, cumple funciones en el Consejo de Administración, Jubilados y Pensionados.

De acuerdo a la información que llegó a ABC de parte de altos funcionarios de la previsional, este caso se suma a otros que están siendo investigados. Según se había anunciado desde la Gerencia de Salud, al menos 166 funcionarios del IPS presentaron reposos médicos presumiblemente fraudulentos para no cumplir sus funcionarios y actualmente están siendo investigados.

En IPS, funcionario “de fin de semana” ya presentó 30 reposos médicos

En el documento de información laboral de Aseretto Rodas, al que accedió ABC, se destaca que este año el funcionario ya presentó 30 justificativos médicos de uno o dos días para no presentarse a su guardia de fin de semana.

En enero debió trabajar 8 días, pero pidió 2 días de reposo; en febrero, sumó 4 días de ausencia y en marzo, de los 8 días de su mes laboral, el funcionario no trabajó 7 días. En abril, no tiene computado ninguna ausencia, mientras que en mayo y junio, de los 8 días que debió trabajar, respectivamente en cada mes, no se presentó a trabajar 2 días en mayo y 3 días en junio.

En julio, por otro lado, de los 10 días que debió trabajar, insólitamente solo trabajó un día, ya que tiene computados 9 días de ausencia supuestamente por enfermedad. Durante los siguientes meses, el funcionario debió trabajar 8 días en agosto, pero no trabajó 5 días por reposo médico, mientras que en septiembre, debió trabajar 9 días, pero solo trabajó 2, ya que para los otros 7 días de su mes laboral, presentó reposo médico.

En octubre, Aseretto Rodas también presentó justificativos médicos para no trabajar 5 días de los 9 días de su mes laboral, mientras que este noviembre, de los 8 días de fin de semana de este mes, el funcionario se ausentó 5 días.

Entre los motivos de ausencia figuran, por ejemplo, síndrome febril, gastroenteritis, dolor agudo articular, faringo amigdalitis, diarrea funcional, síndrome diarreico, enterocolitis y otros.

Talentos Humanos del IPS dice que remitió un solo caso de “reposeros” a Dirección Jurídica

Diana Giménez, directora de Talentos Humanos del IPS, refirió a ABC que hasta la fecha existe un solo caso de “reposeros” remitido a la Dirección Jurídica. Se trata del caso de Lilian Angélica Troche García, funcionaria de la Unidad Sanitaria de San Antonio que desde que fue contratada, en el 2020, solicitó 123 reposos que suman 328 días no trabajados.

“El caso de esta funcionaria (Troche García) está en investigación en la Dirección Jurídica. Elevamos los informes de todo lo que obra en su legajo y se está haciendo la verificación con la asesoría legal del instituto. A la medida que se van presentando las notas y las denuncias, se van haciendo los informes”, sostuvo.

Giménez precisó que el caso de Troche García es el único a la fecha elevado a Dirección Jurídica. Según dijo, los demás casos están “siguiendo su proceso” y todavía no “cayeron en su bandeja”.

La funcionaria afirmó además que la Dirección de Talento Humano no es la encargada de verificar los reposos. Según dijo, estos deben ser verificados por la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidio. “Ellos tienen médicos verificadores con las competencias en salud para analizar y verificar los reposos”, sostuvo.

En el IPS, no supieron responder cuál es concretamente la función de Aseretto Rodas, que solo trabaja los fines de semana. Desde la Dirección de Talentos Humanos prometieron remitir un informe.