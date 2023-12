Inhumano: obligan a fiscala a subir escaleras en silla de ruedas

Una total falta de empatía de parte del juez penal de adolescencia de la localidad de Lambaré, Camilo Torres, quien interinó el juzgado penal de Ana Esquivel, que denegó a una fiscala de Villa Elisa, Hermenegilda Cubilla, la posibilidad de realizar una audiencia en forma telemática y la obligó a trasladarse hasta la ciudad vecina en silla de ruedas.

La representante del Ministerio Público tuvo varias cirugías en el pie y hace nueve meses que se encuentra en silla de ruedas, y ayer tuvo que trasladarse por medio de la plataforma Bolt hasta el juzgado de Lambaré para una audiencia y subir las escaleras.

Dicha sede judicial no cuenta con rampas y mucho menos ascensor para las personas con discapacidad y que no puede usar las escaleras, la fiscala tuvo que recurrir a la solidaridad de los funcionarios y personal policial para poder sortear los escalones con su silla.

“Pedí en tiempo y forma, con todos los documentos médicos, al juez Camillo Torres, para que pueda participar de la audiencia de manera telemática, pero me negó y tuve que trasladarme hasta el juzgado de Lambaré con mi silla de ruedas y regresé completamente estropeada”, expresó la agente fiscal.

Dijo que le llamó la atención la negativa del magistrado, debido a que otras audiencias realizaba de manera telemática, porque la ley 6.495 ampara este sistema para las personas que no puede moverse.

Juez dice que no estaba enterado del estado de salud de la fiscala

Consultado el juez por su poca empatía con la fiscala, dijo que no estaba enterado y que solo interinó por dos días a su colega, y que no estuvo presente en la audiencia de la víspera, porque de lo contrario no hubiera permitido semejante suceso.

“Por un lado se limita el uso del sistema telemático, pero si hubiese justificado con los documentos médicos no hubiera permitido el traslado y mucho menos subir las escaleras en silla de ruedas y hablaré con la jueza para interiorizarse de lo que pasó”, explicó el magistrado.

La fiscala realizó una de las audiencias en la planta baja y luego la jueza Ana Esquivel ordenó que regrese a la oficina de Villa Elisa para seguir con las audiencias en forma telemática.