Video: fiscal dijo que cuerpos quedaron calcinados y diputado reconoció a los hermanos Harms

El fiscal Rusbell Benítez, quien investiga el accidente aéreo en el que fallecieron el diputado Walter Harms, su hermano, Carlos Harms, José González y el piloto, César Godoy dijo que los cuerpos de tres de las víctimas quedaron totalmente calcinados.

“Hubo un accidente muy grave, perdieron la vida cuatro personas que aún no han sido identificadas oficialmente. Por el estado en el que se encontraban, totalmente calcinado, no tenían ropa ya lógicamente, ni documentación alguna, no pudimos identificar acá, para eso vamos a tener que realizar los estudios científicos y poder individualizar a cada uno. Así como se vio, son tres los que quedaron totalmente calcinados. Uno está todavía como para identificarse”, refirió.

Agregó que la avioneta estaba por despegar cerca de la zona donde ocurrió el accidente y que todavía desconocen las causas del mismo.

Diputado reconoció a los Harms por sus cadenillas

Por su parte, el diputado colorado Leonardo Sais dijo que reconoció a los hermanos Walter y Carlos Harms por las cadenillas que portaban.

“Él (Walter Harms) estuvo con nosotros hasta despedirse de nosotros en la quinta de D’ecclesiis. Estuvimos compartiendo el cumpleaños del gobernador, ellos se despidieron y vinieron. Yo les reconozco plenamente, al hermano de Walter y a Walter también por la cadenilla, porque nos sacamos una foto antes de que él partiera rumbo a la pista”, refirió.

Fue consultado sobre el único cuerpo que no quedó calcinado y dijo que presumiblemente sería de Carlos Harms. Sobre José González, una de las víctimas, contó que era el dueño del avión que se estrelló y que lo conocía de reuniones que realizaban en la casa de González en Asunción con los demás legisladores.

“El dueño del avión tiene una casa en Asunción porque solíamos compartir cena con Walter y los demás colegas diputados, sería de nombre José González”, explicó.