Caacupé: 33 años ofreciendo el icónico “caballito con fotografía” en Tupãsy Ykuá

La atracción de los caballitos y las fotografías es una tradición en la ciudad de Caacupé. Numerosas familias acuden a Tupãsy Ykuá para cargar en bidones agua bendita y llevarse el recuerdo de unas fotografías sobre el caballito con la imagen de la Virgen de Caacupé.

Eric Sosa (28 años) es un fotógrafo oriundo de Caacupé que prácticamente creció con ese trabajo, que antes hacía su padre.

“Yo desde los 15 años ya empecé a trabajar en esto con mi papá crecí viendo este movimiento de la festividad mariana y siempre me emociona ver como la gente llega de diversos lugares y se ponen contentos al tomarse una foto con los caballitos y con la Virgencita”, dijo.

Sosa indicó que los caballitos que están expuestos en el lugar son equipados y decorados por su familia.

“Trabajamos en equipo y siempre tratamos de ver que se puede colocar al lugar para que le guste a los turistas y estamos agradecidos porque recibimos a mucha gente”, expresó. “Nuestro trabajo consiste en tomar las fotos a la gente que llega con los caballitos y luego se les imprime para que lo lleven de recuerdo”.

“La mayoría dice que si no tuviste una foto en el caballito no tuviste infancia o no viniste a Caacupé y eso es muy cierto”, agregó.

El costo de las fotografías es es de 20.000 guaraníes.

El trabajo llena de satisfacción

Sosa dijoque su trabajo llena de satisfacción a su familia porque la gente aprecia lo que hacen y eso los motiva para salir adelante.

Señaló que nativos siempre le piden que vaya al Chaco porque allá no hay fotógrafos.

“La gente que viene de ese lugar me manda a sacar fotos de sus bebés y de quinceañeras porque en el Chaco no tienen la posibilidad de tomarse una foto y mucho menos de imprimirla”, contó.

Sus clientes más frecuentes son de Ciudad del Este, Concepción, San Pedro y del Chaco.

“Incluso nuestras fotos ya viajaron a España y a Estados Unidos porque la gente siempre lo solicita para regalar a la colectividad paraguaya que se encuentra en el extranjero”, explicó el trabajador.

“Es muy satisfactorio ver como la gente mantiene su fe y se va fortaleciendo con los años. Más que nada estoy agradecido con la Virgencita por lo que tenemos y pedimos que sigamos trabajando y que no nos falte el pan para compartir con la familia en estas fiestas”, expresó.

