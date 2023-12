Lo que dijo uno de los jóvenes que rescató a hombre arrastrado por raudal

Jesús Blanco es uno de los jóvenes que ayudó a un hombre que estaba siendo arrastrado por un raudal en la avenida Avelino Martínez de San Lorenzo. El joven relató que escuchó el pedido de auxilio y fue a ayudar al hombre que casi fue arrastrado por el raudal.

“Yo estaba en mi casa, en la esquina. Suelo disfrutar de los días de lluvia. Me gusta disfrutar la lluvia. En ese momento fue cuando escuché que estaban pidiendo auxilio, golpeando la chapa. Ahí pensé una vez, traté de buscar algo para ayudarlos y después me fui directamente para ayudarlos de manera precavida y como mejor podría”, refirió.

Dijo que la intersección de Avelino Martínez con Mauricio José Troche de San Lorenzo es un lugar donde constantemente se forman los raudales en días de fuertes lluvias.

Personas adictas viven en el desagüe

Jesús contó que personas adictas y en situación de calle suelen vivir en el desagüe del lugar, quienes buscan un refugio para dormir, o fumar o cualquier otra cosa.

“Estaban dos ahí y el primero él solo pudo salir, pero su amigo no pudo salir porque estaba fuera de sí, no tenía fuerzas sobre él, ahí fue cuando pidió ayuda y yo no quería tener la consciencia de que alguien me pedía ayuda y yo no ayudaba”, aseveró en entrevista a la 1080 AM.

Agregó que los días de lluvia fuerte es muy peligrosa la zona porque se suma todo: la basura que se tranca, el mal alcantarillado, el desagüe, lo que hace que se junte el agua y se generen los raudales.