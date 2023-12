Las lluvias constantes hacen propicia la reproducción del vector del dengue

La Lic. Lourdes Segovia, jefa del Programa Nacional del control vectorial del dengue insistió en “Contacto ciudadano”, acerca de la importancia de la eliminación de los reservorios de agua.

Evitar que el aedes este en el patio, ya que el vector transmisor de dengue, zica y chikunguña depende de nosotros.

“A diferencia de otras especies el aedes necesita de un criadero: todo recipiente que pueda contener agua. Puede ser un recipiente inservible o natural, una cáscara de huevo o de sandía, una tapita de gaseosa son criaderos”, ejemplificó.

La mosquita de aedes necesita un recipiente con agua para los primeros tres ciclos de vida del vector. Coloca sus huevos en las paredes del recipiente con agua, según la licenciada.

El dengue ya está aquí, veamos estos números

Los huevos del mosquito Aedes Aegypti pueden vivir más de un año en un recipiente. Es importante eliminar estos hábitats para que no proliferen cuando se den las condiciones climáticas. Una hembra Aedes puede poner 400 huevos en su vida. El ciclo del mosquito va de huevo, larva, pupa a adulto en 7 a 10 días. Una mosquita puede depositar hasta 100 huevos por día.

El dengue ya está aquí, enfaticemos la limpieza

Se tiene que repetir la limpieza y recorrido en los patios luego de las lluvias.

“Necesitamos el apoyo de la ciudadanía, no podemos ir a los patios, tienen que acompañarnos y tienen que ver si hay o no criaderos en su casa. Todos tenemos que estar comprometidos con esta tarea”, afirmó.

La fumigación no es la solución

“La fumigación o rociado solo mata al mosquito adulto, al mosquito que esta volando. El mosquito pasa por cuatro ciclos, los tres primeros huevo, larva, pupa, necesitan un recipiente con agua.

Con el rociado se logra uno o dos días sin mosquitos, pero se tendrá de nuevo porque hay criaderos en el patio.

Mientras no se se eliminen los criaderos no es efectiva la lucha contra el dengue.

“Salud maneja el número de casos, ellos definen áreas prioritarias de casos sospechosos, y en esos lugares hacemos intervenciones a partir de las notificaciones”, manifestó.

Zonas prioritarias

El control físico, la búsqueda, la eliminación e inactivación de criaderos de parte de los entes públicos se realiza en áreas prioritarias.

“La gente no tiene que esperar que vayan del ministerio, tiene que eliminar el criadero”, añadió.

Posterior a eso se hace el rociado, las áreas más complicadas en Asunción son, barrio Obrero, y Tablada donde anuncian que estarán trabajando la semana entrante.

Visitarán barrio Kennedy y San Isidro de Lambaré.

Barrio Barcequillo de San Lorenzo.

Moras Cue de Limpio.

El trabajo del Programa Nacional es interinstitucional, se trabaja con el municipio, la Secretaria de Emergencia Nacional, a veces también los militares porque esta es una lucha de todos el trabajo en conjunto con la ciudadanía, amplió Segovia.

Una comisión vecinal que quiera hacer una minga ambiental puede hacer una solicitud a Senepa, según refirió.

El Senepa hace un control físico primero y luego se realiza el rociado.

Las denuncias de los patios abandonados y sucios se hace a la Municipalidad.

“Trabajamos con la fiscalía ambiental, con gente que tiene la máquina desagotadora cuando hay agua acumulada”, destacó.

“Baldíos no siempre es sinónimo de mosquitos, porque si no hay criaderos, recipientes con agua, para nosotros no reviste importancia”, explicó.

“Pero si es un basurero con recipientes sí es importante, no es cortar todos los árboles, ni todas las ramas. Lo que hay que hacer es eliminar los recipientes”.

Las cubiertas

En cuanto a las cubiertas en desuso se pueden hacer planteras, enterrar, agujerear para que no acumulen agua.

“Estamos trabajando con Limpio y San Lorenzo con una empresa tercerizada que utiliza las cubiertas para hacer planteras y sillas”, finalizó.