“Hay que poner fin al lavado de dinero trabajando en conjunto”

A criterio de la Gral. Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el crimen organizado transnacional es “poderoso y ha diversificado su cartera (de ilícitos)”, expresó al responder una pregunta del auditorio sobre estrategias para abordar la trata de personas.

La Gral. Richardson participó en el panel “Mujer, Paz y Seguridad” junto con la Tte. Susy Benítez; Lea Giménez, jefa del Gabinete Civil; y la exministra de Defensa Liz García de Arnold en el Ministerio de Defensa. La moderadora fue la consejera política, Rachel Kutzley.

Doblar la apuesta y perseguirlo “de verdad”

“(El crimen organizado transnacional) incluye (además de la trata de personas) el tráfico de drogas, armas, minería ilegal, tala ilegal, pesca ilegal; es decir, todo lo relacionado con la falsificación de productos, el lavado de dinero, todo...”, expresó la general.

Ante esto, “debemos doblar la apuesta”, agregó la militar, quien es la primera mujer en tomar el control del Comando Sur en la historia de los Estados Unidos.

Richardson estuvo de visita en nuestro país con motivo de recordarse los 80 años de cooperación militar entre Paraguay y el país del norte. Una de las principales vías en esa doble apuesta es seguir la ruta del dinero.

“(Al crimen organizado) tenemos que perseguirlo de verdad, tenemos que hacerlo juntos… siguiendo el rastro del dinero. Hay que poner fin al lavado de dinero (que) sostiene este negocio tan poderoso. Para contrarrestarlo hace falta que todos trabajemos juntos”, enfatizó. “Deberíamos actuar y hacerlo en todo el mundo”, agregó.

Milicia y mujeres

En otro momento, Richardson habló sobre qué hacer para que las mujeres tengan mayor protagonismo dentro de la milicia en el marco de la cooperación entre Paraguay y los Estados Unidos.

“Una de las formas es hacer actividades como este panel; llamar la atención sobre las grandes mujeres que tenemos en el ejército paraguayo. Esa es una forma de hacerlo. Y también trabajar con los ejércitos. Ofrecemos diferentes maneras de ayudar a los ejércitos con programas (específicos)”.

Para la comandante del Comando Sur, el hecho de ocupar espacios de decisión no pasa precisamente por el género, sino por la capacidad. “Porque no sirve de nada poner a gente en puestos para los cuales no están formadas adecuadamente”.

“No tenemos que pensar solo en una generación (de mujeres destacadas), tenemos que pensar en la promoción (de más mujeres) o corremos el riesgo de perder de vista a las siguientes generaciones (con la fórmula de) reclutamiento, retención, formación y promoción”. Gral. Laura Richardson

También resaltó el papel de la Tte. Susy Benítez, quien fue la primera mujer paraguaya en completar sus estudios y con honores en la Real Academia Militar Sandhurts del Reino Unido. “Debemos también trabajar para que haya más mujeres en puestos claves porque de nada nos sirve ser las primeras en algo si no garantizamos que haya lugar para las siguientes”, finalizó.