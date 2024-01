Juan Villalba denuncia complot en su contra y señala al intendente de Asunción como responsable

Mediante una publicación en la red social X, Juan Villalba, exdirector de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quien se encuentra imputado por un presunto caso de violencia familiar, afirmó que la denuncia presentada en su contra forma parte de un complot, en el que está involucrado el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Villalba compartió un audio en donde supuestamente se escucha a su cuñada, hermana de su esposa, afirmar que seguirán con el proceso porque tienen la promesa de acceder a un cargo por parte del jefe comunal.

“Esto me hizo llegar un periodista en la que se oye un audio, en ella se maquina un complot contra mía (por la supuesta agresión a mi esposa)” (sic), dice la primera parte del texto.

“En ella se colige que seguirán hasta el final con las promesas del Intendente a que les consiga un cargo, para usar de trampolín, sin importar si fue agredida o no!”, continúa la publicación.

Diferencias políticas

En otra parte, Villalba da a entender que toda la situación tiene que ver por una cuestión política. “¡Si las diferencias son políticas, arreglemos en ese ámbito y no recurrir a esas bajezas! 15 días recluidos no se les desea a nadie y si elecciones hubiere, que se ganen en la cancha y no eliminando al adversario de esta manera sucia. ¿Qué escondes? Saben que si llego, ¡no se salvan los bandidos, vende patrias que están rifaron Asunción!” (sic), señala en el escrito.

Finalmente, el exdirector de la PMT afirma que recurrirá a la justicia para realizar la denuncia del supuesto complot.