Incan: denuncian que paciente falleció por falta de médicos durante fin de semana

Familiares de una paciente que era tratada en el Instituto Nacional de Cáncer (Incan) denunciaron la falta de médicos de guardia en el establecimiento dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Tras una cirugía para extirpar un tumor ubicado en el intestino, la paciente Laura Carolina Ledezma falleció porque -según el reclamo de su familia- habría quedado sin asistencia médica durante el fin de semana, o sea, el viernes, sábado y domingo.

Sonia Ojeda, cuñada de Laura, contó a ABC que su familiar fue diagnosticada con un tumor y debía extirparse el mismo mediante una cirugía. Tras seguir el tratamiento en el Incan, la mujer se sometió a la operación, que aparentemente terminó sin ningún inconveniente. No obstante, 24 horas después, la paciente comenzó a dar señales de que algo no andaba bien, pero no recibió la debida atención médica por la falta de personal de salud, según la denuncia de su familia.

“Ella entró a cirugía, todo estaba bien, le sacaron el tumor el jueves 14 de diciembre. El viernes por la tarde comenzó a tener molestias; tenía nauseas, vómitos constantemente. El sábado ella seguía mal y le comenzaron los dolores. Ningún médico le asistió y así llegó el domingo. Ella estaba con dolores intensos, vómitos, arcadas, estaba mal, pero seguía en el mismo lugar, sin que nadie la diera la atención que ella necesitaba, alguien que le haga una ecografía”, lamentó Ojeda.

Incan atendió a paciente recién el lunes

Recién el lunes, la paciente, de 46 años y madre de 4 hijos, fue atendida por los médicos del Incan, según el relato de su familia. Laura fue sometida a otra intervención quirúrgica, pero durante la operación la paciente hizo un paro cardiorrespiratorio, por lo que quedó hospitalizada en terapia intensiva hasta el viernes 22 de diciembre, fecha en que falleció.

“Cuántos días ella estuvo con esas molestias y dolores, pero recién el lunes, cuando todos los médicos estaban, le hicieron ese procedimiento que ella necesitaba, cuando ella ya se contaminó, cuando ya estaba mal. En ese hospital la gente muere los fines de semana por falta de médicos”, lamentó la denunciante.

Sonia resaltó que la intención de la familia no es judicializar el caso, ya que sería un proceso largo y con mucha inversión de dinero. No obstante, resaltó que es importante que la ciudadanía conozca la situación de los pacientes oncológicos y pidió que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto.

ABC intentó conversar con las autoridades del Incan, doctores Raúl Doria, director general, y Gustavo Campos, director médico del hospital oncológico, pero ninguno respondió llamadas ni mensajes.