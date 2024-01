Otro escándalo: en IPS se desatendió denuncia de venta de cargos, realizada hace 4 meses

El pasado 13 de septiembre, autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) habían denunciado el negociado en los nombramientos y contrataciones. En conferencia de prensa, el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud, junto con el doctor Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración, y José González, asesor jurídico del ente, habían denunciado una “rosca” de funcionarios que se dedican a la irregular venta de cargos.

En comunicación con ABC Cardinal, el doctor Morínigo recordó hoy el caso, asegurando que los responsables de hacer el seguimiento correspondiente dentro de IPS, desatendieron la denuncia, ya que tras la desvinculación de los funcionarios denunciados, estos fueron recontratados y, presumiblemente, siguen operando con total impunidad. El médico espera que la Fiscalía tome cartas en el asunto, pero el IPS no llegó a denunciar oficialmente el caso ante esa instancia.

“Nosotros habíamos hecho estas denuncias hace meses. Teníamos todos los chat de las ventas, los grupos de WhatsApp en donde cientos de funcionarios y gente que rogaba por un trabajo, se comunicaba con esta gente inescrupulosa. Hicimos todas las denuncias aquí, en el IPS”, sostuvo Morínigo.

El médico explicó que las personas denunciadas por la Gerencia de Salud hace 4 meses, no son las mismas apresadas en la noche del miércoles, tras un operativo del Ministerio Público. No obstante, no descartó que puedan ser del mismo grupo.

En IPS, corruptos funcionarios fueron recontratados, afirma Gerencia de Salud

El gerente de Salud resaltó además que pase a las denuncias realizadas en septiembre, estos funcionarios fueron recontratados. “Así de impune es esto. Es asqueroso esto. Nosotros celebramos que al fin se esté pisando la cola de la serpiente. Ahora que se atajen; los que no hicieron lo que tenían que hacer y los que encubren a gente que es delincuente y corrupta”, manifestó.

Morínigo aseguró que los funcionarios del IPS implicados en la irregular venta de nombramientos, están plenamente identificados. Lamentó, sin embargo, que estos trabajadores siguen en la nómina del Hospital Central y que “son ´parientes´ de esta gente que fue detenida y fueron vueltos a contratar a pesar de las denuncias”.

Morínigo compartió con ABC capturas de pantalla de uno de los grupos de WhatsApp creados para “ofertar puestos” en la previsional.

En los mensajes, enviados por Fátima González, quien sería funcionaria del Hospital Central, se pueden leer las indicaciones que brinda. Ella afirma además que existen otros grupos creados para la recategorización y nombramientos en otras instituciones públicas como Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Yacyreta y otros.

Autoridades quieren limpiar el IPS, asegura gerente de Salud

Al ser consultado si el IPS va a apoyar al médico odontólogo que denunció y ayudó a la detención de cuatro personas en la noche del miércoles, presuntamente involucradas en un hecho de estafa relacionada a la venta de nombramientos en la previsional, el doctor Morínigo aseguró tiene el total amparo del seguro social.

“Nosotros estamos queriendo limpiar el IPS y la gente que quiere eso va a tener el apoyo total de nuestra parte. El director del IPS (Jorge Brítez) con el asesor, José González, dio la orden de hacer un operativo para desenmascarar a estas personas corruptas”, manifestó.

El doctor Morínigo pidió que la gente que tiene evidencia o quiera realizar una denuncia, se acerque a la Gerencia de Salud. “Que se acerque sin temor, acá nosotros le vamos a proteger en lo que es su derecho; no vamos a permitir más que el IPS sea el corrupto de siempre”, afirmó.

Sobre la abogada Fátima Agüero, detenida con otras tres personas tras el operativo de entrega vigilada de dinero, realizado la noche del miércoles, el doctor Morínigo refirió que se acercó a la Gerencia de Salud en tres oportunidades, pero aseguró que no fue atendida.