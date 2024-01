Desvinculación de Fátima Agüero fue por lesión de confianza, afirma Zenaida Delgado

En comunicación con ABC, la senadora Zenaida Delgado, ex Cruzada Nacional y actualmente cartista, se despegó de la figura de su exasesora Fátima Agüero, detenida anoche e involucrada en un esquema de supuesta corrupción y estafa en el Instituto de Previsión Social (IPS).

La senadora afirmó que Agüero fue desvinculada a principios de octubre, respondiendo a su pedido, realizado el 25 de septiembre del año pasado, tal y como lo confirmaron funcionarios de la Cámara Alta.

Durante su permanencia como asesora, Agüero llegó incluso a oficiar de vocera de la senadora. Delgado señaló que jamás tuvo conocimiento de las actividades por las que está siendo investigada su excolaboradora.

“Lo que ella haga de su vida privada no me puede salpicar a mí. Ella hizo uso y abuso de ese favor que le hice yo, de darle un trabajo, darle confianza, y ella hizo uso y abuso de esa confianza que yo deposité en ella”, aseguró.

Evitó contar datos sobre la “lesión de confianza”

La senadora dijo en varias oportunidades que la desvinculación de Agüero como su asesora se dio por una supuesta “lesión de confianza”, aunque evitó dar detalles de lo sucedido.

“Yo se que el departamento jurídico del Senado ya puso a disposición el expediente sobre ese tema, así que pueden acceder y yo no quiero entrar en detalles sobre ese tema en particular (sic)”, señaló.

“Sobre lo que pasó ayer yo me enteré por la prensa, no tengo conocimiento de que ella me haya mencionado, simplemente vi en ABC que se dijo que era mi abogada, pero quiero dejar clarísimo que no es mi abogada desde el 25 de septiembre”, reiteró.

“Le he depositado una confianza para ser asesora mía, y que ella haga uso y abuso y queriendo comercializar con la necesidad ajena me parece deshonrante, me parece ruin, me parece lo más asqueroso que pueda pasar. Las personas que me conocen saben que yo no juego con la necesidad ajena”, dijo en relación al caso del IPS.

“Mi moral no me permite negociar con la necesidad ajena”, dijo Delgado

En relación a la posibilidad de que la investigación la vincule con la causa, atendiendo a la incautación de equipos celulares de Agüero, la legisladora afirmó que no tuvo conocimiento de nada de lo que se sindica a su exasesora.

“Totalmente segura porque yo conozco mi ética moral (sic), y mi moral no me permite traficar, negociar con la necesidad ajena”, remarcó. “Pedir dinero para darle cargos a una persona, eso no está dentro de mi ‘diccionario moral’, yo estoy muy tranquila en ese aspecto”, aseveró.

En otro momento, Delgado cambió la versión, señalandó que desde julio que ya no tiene contacto con Agüero, pero que esperó hasta fines de septiembre para pedir su desvinculación. “Yo a partir de julio, agosto, julio más o menos yo ya no tenía nada que ver con ella, pero yo hice la desvinculación el 25 de septiembre”, aclaró, sin explicar por qué esperó dos meses para presentar el pedido.

La senadora dijo que sus asesores jurídicos estarían interiorizandose de la causa para desligar cualquier tipo de reponsabilidad.