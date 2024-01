Caso Ana Girala: imputada pretendía ir de vacaciones pero juez le negó permiso

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, rechazó a través de su AI N° 11 el pedido de permiso para salir del país presentado por el abogado Ángel Francia, quien ejerce la defensa de Yennifer Basilia Leite Escobar, procesada por el hecho punible de soborno en la causa en la que está acusada la ex fiscala Ana Girala.

En representación de su defendida, en un escrito el abogado Francia remitió la solicitud de permiso especial para salir del país, entre los días 20 de enero y 2 de febrero del 2024, “teniendo en cuenta que en las fechas mencionadas la misma cuenta con un viaje planteado con anterioridad con su familia, específicamente a Bolivia y Perú”, detalló.

El magistrado corrió traslado al fiscal Osmar Legal, para conocer su postura, sin embargo, el mismo no contestó la consulta, por lo que el juez entendió que esto demostró que su posición dentro del proceso no varió. En ese contexto, Delmás sostuvo que “lo solicitado no implica una situación urgente e insalvable”.

Agregó que los solicitado por la procesada “no se trata de un viaje por motivos de salud, o una oportunidad laboral o de capacitación en su caso; más bien es meramente de ocio ya que la misma desea usufructuar sus vacaciones”, por esto el juzgado subrayó que “la prohibición de salida del país es a los efectos de asegurar la sujeción al proceso, y en relación a la misma aún no hay requerimiento conclusivo”.

Otros vinculados a esquema de apriete

El fiscal Osmar Legal imputó el 14 de agosto de 2023 por el hecho punible de soborno agravado a Higinio Duarte Benítez, Alfredo Gustavo Aquino y Yennifer Basilisa Leite Escobar.

Con relación a Higinio Duarte Benítez, la imputación fiscal resalta que entre los meses de octubre y noviembre del año 2022 habría realizado tratos con la funcionaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz y, por su intermedio, con la fiscal Ana Elizabeth Girala López a los efectos de que ésta, a cambio de la entrega de sumas de dinero, formule imputación en el marco de la causa penal N° 9.803/2022.

El dinero en efectivo entregado fue de G. 15.000.000 a la funcionaria Acha Alcaraz y esta, a su vez, a la agente fiscal Girala López, quien posteriormente presentó la imputación en la causa penal, como habrían acordado, según señala la imputación.

Legal agrega que durante el mes de enero de 2023, tanto el abogado Alfredo Gustavo Aquino como Yennifer Basilisa Leite Escobar habrían mantenido contacto con la funcionaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, solicitando por su intermedio a la fiscal Ana Elizabeth Girala López que formule imputación en el marco de la causa penal N° 47/2023.

El dinero en efectivo entregado habría consistido en la suma de G. 10.000.000. Una vez asegurada la entrega, se procedió a la imputación pactada, según relata el agente anticorrupción en el acta presentada el lunes 14 de agosto.

Ana Girala dirigía “esquema de apriete”, según Fiscalía

La presente causa se inició el 17 de febrero de este año, con la imputación presentada por el fiscal Osmar Legal en contra de las abogadas Liz Martínez y Nélida Alcaraz, además de la secretaria fiscal Griselda Acha, por supuesto tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado (coima).

El 16 de febrero pasado se realizó una entrega vigilada y fueron fueron aprehendidas la asistente fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín. La investigación permitió identificar como los demás supuestos integrantes del esquema extorsivo a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos acusados por el Ministerio Público.

La pericia realizada por el Ministerio Público a los celulares de las sospechosas dejó al descubierto que la fiscala Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, de acuerdo a la acusación.

Peor aún, quedó al descubierto una verdadera “oficina de recaudación” en plena Fiscalía. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatríz Acha Alcaraz recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaria fiscal de la Unidad Penal No 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, resalta la acusación.