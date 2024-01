Lanzan campaña de lucha contra el dengue en Villarrica: “Chau Ñati’u”

Las autoridades departamentales y municipales realizaron el lanzamiento de la campaña de lucha contra el dengue denominada “Chau Ñati’u”, con el cual se busca sensibilizar a la población guaireña sobre la gravedad de las enfermedades producidas por la arbovirosis, principalmente el dengue. A la par la Municipalidad de Villarrica también inició la segunda minga ambiental con la recolección de residuos potenciales criaderos de mosquitos, esta vez en el microcentro de la ciudad.

De la campaña participan las distintas secretarías de la municipalidad de local, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), la Gobernación de Guairá, la IV Región Sanitaria y otras instituciones públicas y privadas.

El Intendente municipal, Magín Benítez (PLRA), indicó que esto es una acción de combate contra el Aedes Aegypti ante los aumentos constantes de casos en la región y, en consecuencia, los hospitales abarrotados.

“Es preocupante el aumento de la enfermedad, vamos a fortalecer las mingas y atacar los barrios en donde se registran el mayor índice de infestación larvaria. Queremos concienciar a la gente, bien sabemos que si no hay criaderos no hay mosquitos, y si no hay mosquitos no hay trasmisor de la enfermedad, este trabajo lo tenemos que hacer entre todos”, resaltó el jefe comunal.

Dónde denunciar patios baldíos

Los trabajos consistirán en la limpieza de los espacios públicos como plazas y veredas del microcentro de la ciudad, con la recolección de recipientes u objetos que puedan acumular agua y ser potenciales criaderos de mosquitos. También se realizará intervenciones en predios baldíos y revisión de gomerías y otros locales.

El municipio de Villarrica habilitó un número telefónico para realizar denuncias de patios baldíos a través de la oficina del medio ambiente municipal que es el (0971) 165 997.

Casos de dengue siguen en aumento

El departamento de epidemiología de la IV Región Sanitaria reportó un aumento considerable de arbovirosis en del departamento de Guairá, y según el último corte se registraron 1.070 notificaciones de los cuales arrojaron 280 casos positivos a dengue y 5 de Chikungunya, correspondiente a las ultimas tres semanas.

En consecuencia, el hospital regional de Villarrica registra una gran concurrencia de pacientes con síntomas de la enfermedad.

