Mega minga ambiental para combatir el dengue en Villarrica

La comisión interinstitucional de lucha contra el dengue arrancó con los trabajos de eliminación de recipientes y otros objetos potenciales criaderos de mosquitos en el marco de una mega minga ambienta en la ciudad de Villarrica.

El trabajo abarcará 200 manzanas en tres barrios de Villarrica, Lomas Valentinas, Estación y Santa Librada, respectivamente, cuyas comunidades reportan mayor índice de infestación larvaria. Para el efecto están destindos más de 100 personales de distintas instituciones públicas.

El director general del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), Dr. José Montiel, indicó que con los trabajos primeramente se busca concienciar a la ciudadanía para que limpien sus casas y eliminen los criaderos de mosquitos y principalmente tratar de frenar el avance de las enfermedades producidas por los mosquitos.

Limpieza y fumigación contra el dengue

“Pedimos a la gente que se sume a esta tarea y colabore abriéndonos las puertas de sus casas y hagan el trabajo en conjunción con nosotros, por sobre todo para dejar una tarea aprendida y que se realice una revisión después de cada lluvia o de manera semanal dentro de los domicilios, solo así se va a conseguir mitigar el impacto de esta epidemia”, explicó.

Los trabajos consistirán en un rastrillaje por los barrios mencionados para la revisión y eliminación de los recipientes potenciales criaderos de mosquitos con el recorrido y cumplimiento de los protocolos y las fichas correspondientes que se deben llenar. Posterior a eso, una vez terminen las intervenciones, se realizará una fumigación con las maquinarias pesadas que se transportas en las camionetas del Senepa.

“La idea es trabajar de forma integral sobre el vector, eliminando a los mosquitos adultos con el rociado espacial y eliminando los criaderos con la etapa acuática del mosquito”, puntualizó.

Más de 1.000 notificaciones en tres semanas

Desde del sector salud en Guairá reportaron un aumento considerable de notificaciones por cuadros de arbovirosis con un total de 1.070 casos sospechosos de los cuales 280 resultaron positivo a dengue y cinco a chikungunya, en las últimas tres semanas. En consecuencia, el hospital regional de Villarrica se encuentra abarrotado de pacientes con síntomas de la enfermedad.

“Hay días en que no tenemos lugar donde recibir un paciente más y tenemos pacientes con casos muy graves que incluso ingresaron a UTI. Esto no va a mermar si como sociedad no ayudamos, las mingas deben servir para ver si hay o no criaderos, no debemos esperar que la gente de Senepa venga a limpiar nuestros patios”, puntualizó el director del hospital de Villarrica, Dr. Cristhian Matto.

