Jubilados y aportantes de la Caja Municipal marcharon hasta el Congreso pidiendo su intervención

Jubilados y aportantes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal se manifestaron esta mañana en contra de la actual administración de esta institución, que actualmente adeuda el pago del mes de diciembre.

Puntualmente, repudiaron lo que consideran como malos manejos que se vienen realizando en la institución desde hace más de una década.

El asesor jurídico de la municipalidad, Aldo Alvarenga, dijo que solicitan la intervención de la institución, pese a los intentos de las actuales autoridades por mantenerse en el cargo.

“Salió uno de los miembros que se llama Venancio Díaz. Hace diez años nosotros no le vemos al señor y ayer salió como el salvador de la Caja Municipal a decir: ‘Esto no es una quiebra, esto es apenas un déficit’. No, mentira, hace quince años que están administrando mal la Caja Municipal y nosotros ya no queremos que estén ellos ni en la comisión ni que vengan acá a trabajar”, dijo.

Caja Municipal: se reúnen con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso

Alvarenga señaló que a las 8:00 tenían prevista una reunión con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka, donde plantearían nuevamente la intervención de la Caja. “Hoy se va a tratar la declaración de la Comisión Permanente al presidente de la República, donde ellos solicitan que se intervenga la Caja Municipal”, agregó.

En cuanto al déficit, recordó que las autoridades hablan de una deuda de G. 130.000 millones por parte de los municipios, cosa que aseguran es falsa. “Entre ellas tenemos una deuda de G. 50.000 millones que se le dio a una empresa y nunca se le cobró”, detalló.

“Tenemos los depósitos de las municipalidades que nunca contabilizaron. Estamos hablando de una corrupción plena y una quiebra forzosa por parte de los miembros del Consejo. Una quiebra fraudulenta están llevando ellos”, reclamó.

Estimó que son 8.500 funcionarios activos los que serían afectados, además de 2.400 jubilados que todavía no cobraron todo su sueldo de diciembre.

