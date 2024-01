Vallejo repudia amenaza y dice que no se dejará acallar por Caja Municipal

“Imaginate lo atrevidos que son de exigirle a una autoridad nacional con inmunidad de opinión (fueros) que no se refiera a está situación y que demuestre si son hechos punibles. Ellos tienen dictámenes de la Contraloría con indicios de hechos punibles que están en la Fiscalía”, reclamó la diputada por el Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, que viene solicitando hace tiempo una auditoría completa a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, que pese a presuntamente adeudar aún pagos de diciembre pasado, trata de pintar un panorama de normalidad.

Lea más: La diputada Vallejo pide a la Contraloría auditar la Caja de jubilados municipales

La diputada insistió que le “parece una locura que se le esté exigiendo a una diputada nacional que no se hable de esto”, cuando en realidad hay muchas denuncias e indicios de irregularidades.

“Hoy (por ayer) estamos al 20 de enero y los jubilados todavía no han cobrado en su totalidad lo del mes de diciembre, ¿cómo van a pagar lo de enero?”, cuestionó la legisladora sobre apenas uno de los puntos que hacen sospechar del manejo irregular de los fondos, y que ya motivó una auditoría financiera por parte de Contraloría.

Vallejo también remarcó que estas autoridades que pretenden censurar la crítica cobran millonarios salarios que rondan entre G. 25 a 30 millones, mientras hay jubilados que no cobran haberes ínfimos por falta de recursos.

“Hay cosas que acá no están bien desde ningún punto de vista y voy a seguir diciéndolo. No me voy a callar, que me demanden, que me denuncien, que me querellen, que hagan lo que quieran, pero no me voy a callar porque, contrariamente a lo que ellos sostienen, hay muchas irregularidades”, sostuvo.

Un problema complejo

La diputada patriaqueridista insistió en que se tiene que hablar de esta problemática compleja, ya que si bien es cierto que hay cientas de municipalidades en mora, que no transfieren los montos descontados a sus funcionarios en concepto de jubilación, también es un hecho que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), siguen habilitando desembolsos de Fonacide y royalties a estas administraciones comunales en falta.

Esta semana, Vallejo solicitó a Contraloría, una auditoría general de la Caja Municipal y no solo financiera.

Habían amenazado con acciones

El viernes, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, presidida por Bernabé Peralta, emitió un comunicado reprochando las acusaciones sobre supuestos malos manejos y amenazaron con tomar acciones contra la diputada Rocío Vallejo y el funcionario municipal de Asunción, Aldo Alvarenga.

“Este Consejo exige a este funcionario municipal, así como a la diputada Vallejo, desistir de formular manifestaciones como ‘malversaciones, robos, apropiación, vaciamiento de fondos, gavilla de delincuentes’ entre otras expresiones que dañan el honor y la reputación de los que actualmente administran la caja”, indicaron y acotaron que se “reservan el derecho de iniciar acciones judiciales”.