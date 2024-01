Parxin: dudas sobre experiencia de propietarios en estacionamiento tarifado

Pedro Britos, vocero de Parxin, fue consultado el martes sobre quiénes son los verdaderos dueños del consorcio. Respondió solo con dos empresas: Onix y Geolatina S.A., cuyos propietarios son Alfonso Baigorria y Francisco Maioli Díaz, respectivamente. “Son por lo menos las dos personas que siempre están”, agregó a ABC Cardinal. Ninguna de estas dos personas tendrían experiencia en estacionamiento tarifado.

Fue Arnaldo Samaniego (ANR), como intendente de Asunción, quien llamó a licitación para adjudicar el servicio de estacionamiento tarifado. En 2015, cuando su sucesor Omar Pico (ANR) se lo adjudicó a Parxin, el representante del Consorcio Sutec SA, Enrique De Beitía, denunció que la adjudicada no tenía experiencia.

Lea más: Municipalidad de Asunción: “Ya no hay margen de error para Parxin”

Según informaciones que brindaron desde Parxin, la israelí Parx Ltda es accionista mayoritaria de Onix Parque, que a su vez es líder de Parxin. Pero es Parx y no Onix la que tendría la experiencia en el ramo, según denunció De Beitía.

El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) exige que la firma líder del consorcio tenga experiencia de al menos tres años y tres mil sitios de parqueo que hubieran generado ingresos no inferiores a US$ 20 millones.

Pese a denuncias, Municipalidad de Asunción adjudicó estacionamiento tarifado a Parxin

Pese a la denuncia, la adjudicación a Parxin se firmó. Prueba de que existían dudas respecto a Parxin es que Omar Pico firmó la adjudicación a un consorcio integrado por Onix, Geolatina y Parx Ltd, mientras la aprobación de la Junta Municipal fue para el grupo empresarial de Onix y Geolatina, sin mencionar a Parx.

En 2016, Mario Ferreiro firmó contrato con Parxin, pero en 2017 inició una rescisión por recomendación de la Contraloría General de la República que, sin embargo, estudió la no presentación de una póliza y no analizó la conformación del consorcio.

Lea más: Los hombres detrás de Parxin: experiencia en encuestas y cloacas

En 2022, Luego de perder en todas las instancias, la municipalidad, ahora a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), recibió la orden de implementar el sistema o pagar la multa.

Pese a que aparecieron nuevas dudas respecto a la conformación de Parxin y de su experiencia, e incluso con oposición de 9.000 asuncenos, el jefe comunal ordenó aplicar el estacionamiento tarifado, que inició el 2 de enero, luego de los 120 días que Parxin tuvo para ponerse a punto. Pero el sistema fue tan deficiente que el mismo “Nenecho” se vio forzado a suspenderlo sine die.

Alfonso Baigorria: de encuestador a parqueador

Según Britos, Alfonso Baigorria está en Onix. Es un empresario argentino, golfista, que vive en un condominio lujoso ubicado en San Juan del Paraná, a 15 kilómetros de Encarnación. En sus antecedentes está muy asociado a consultorías y encuestas, trabajando para Francisco Capli. Aparece conectado a ese rubro en 2007 y 2011.

Capli detalló que llegaron a trabajar juntos hace unos 15 años, cuando él era su cuñado. Señaló que perdió el contacto con él hace como una década, pero lo que sabe es que hasta la fecha se sigue dedicando al rubro de las encuestas en Misiones y Corrientes, Argentina.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Irregularidades en adjudicación a Parxin ya se denunciaron en 2015

En 2014, Baigorria aparece como director titular y presidente de Bitsion Innovaciones Tecnológicas S.A., según el boletín oficial emitido. Según su web, la firma está localizada en Córdoba y está relacionada al desarrollo de software.

En el medio “El Territorio” de Argentina, en el 2017 se indica que Decisiones Empresariales es una empresa consultora que hace encuestas sobre todo en Misiones, pero también en Paraguay y Brasil. En su página web, esa firma indica que “brinda servicios de Consultoría, Asesoramiento, Desarrollo e Implementación de Sistemas”, teniendo como clientes incluso al Gobierno de Misiones, algunos municipios e instituciones públicas, incluyendo a la Entidad Binacional Yacyretá.

Según datos a los que accedió ABC, Baigorria también fue accionista de Hormigonera Itapúa S.A.

Hasta ayer por la tarde se desconocía, pero con Decisiones Empresariales, Baigorria diseñó e implementó un cuestionado estacionamiento tarifado en Posadas, Argentina, en noviembre de 2017. según “La voz de Misiones”, en marzo de 2018, concejales de esa ciudad hablaban de fallas en el servicio. “Los concejales pedirán información acerca de los puntos de venta y las empresas contratadas para tal fin; la existencia de algún centro de información de datos de la SEM (Sistema de Estacionamiento Medido), y una evaluación de las falencias que ha presentado el sistema desde su implementación, así como las soluciones”, indica el artículo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Francisco Maioli Díaz: construcción de cloacas y denuncias

Francisco Maioli Díaz, según Pedro Britos, es propietario de Geolatina S.A. También es argentino y golfista y, al igual que Baigorria, juega con varios conocidos políticos paraguayos, en el complejo urbanístico donde reside Alfonso, “AguaVista”.

Las primeras operaciones en Paraguay datan de fines de los años ´90. Según documentos a los que tuvo acceso ABC, Maioli fue copropietario de “D y M Asociados”, luego vicepresidente ejecutivo de Sistemas Informáticos Paraguayos S.A. (SIP) y gerente general de Golden Cross Asistencia Internacional de Salud. En febrero de 2006, un juez en lo civil y comercial decretó la “quiebra fraudulenta” de Golden Cross S.A. y había remitido los antecedentes a la Fiscalía.

Lea más: Parxin: si hay hecho punible la Contraloría remitirá su informe a la Fiscalía

Además, Maioli Díaz fue representante del Consorcio Asupar, integrado por Proel Ingeniería y Bor Com, contratado para instalar un sistema de alcantarillado sanitario en todo el trayecto de la avenida Artigas.

Esa obra fue adjudicada por G. 3.164 millones en 2012 y culminó con muchos meses de retraso. Según artículos periodísticos, poco tiempo después de la habilitación de la avenida, ya se registró el hundimiento del asfalto. Incluso se dejaron las veredas destrozadas. Además, se llegó a recibir denuncias por despido injustificados sin indemnizaciones.

Dudas en el liderazgo de Parxin

Francisco Maioli Díaz no presenta experiencia en estacionamiento tarifado, pero documentos prueban que Geolatina, sin experiencia en el ramo, pasó a ser accionista mayoritaria de Parxin en 2016, cuando compró un 20% de parte de Onix y sumó el 60% a su favor. Esta acción no fue informada a la Municipalidad de Asunción. El consorcio insiste en que, aún así, Onix sigue siendo la líder. Para la Contraloría General de la República, sin embargo, no está claro cuál es la líder y si tiene experiencia.