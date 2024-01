Caso Marset: policía de Interpol seguirá en prisión

El suboficial de Policía Kevin Eduardo Montiel Sanabria seguirá cumpliendo prisión preventiva, así lo dispuso en su AI Nº 13 el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla. El uniformado, que prestaba servicios en Interpol, está imputado por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero derivada de la suspensión de la notificación roja de la esposa de Sebastián Marset.

El abogado César Manuel Bóbeda, quien ejerce la defensa de Montiel, solicitó medidas menos gravosas a la prisión preventiva, al momento de sustanciarse una audiencia de revisión de medidas. En ese sentido, propuso que de otorgársele el arresto domiciliario, el policía lo cumpliría en el domicilio de su padre.

“En cuanto a la expectativa de pena, señalar que los hechos punibles que forman parte de la imputación están catalogados como delitos y que si bien son varios hechos descriptos en la imputación fiscal, no existe certeza en cuanto a la responsabilidad de mi defendido que en la eventualidad de un juicio oral las probabilidades de obtener un sobreseimiento existen por lo que constituye un motivo más que suficiente a no sustraerse a los mandatos de la justicia y aunque así no fuera el costo beneficio de sustraerse a los mandatos de la ley, no sería razonable en una valoración de las circunstancias de los hechos y, en el peor de los casos, la pena que le pudiera ser impuesta”, añadió el defensor.

Por su parte, la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Ruth Benítez, solicitó que la defensa exhiba los documentos originales que acrediten lo que manifestó la defensa y, al mismo tiempo, se allanó al pedido de arresto domiciliario para el policía de Interpol. Sin embargo, el juzgado resolvió mantener la prisión, en vista a que no se presentaron hechos nuevos que modifiquen la situación procesal de Montiel.

Agentes de Interpol habrían borrado notificaciones rojas

De Montiel se presume que recibió un beneficio patrimonial indebido a cambio de realizar los borrados de las notificaciones rojas en Interpol, contra la pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset, Gianina García Troche, y José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, pues el mismo había adquirido un coche Toyota Corolla, azul, por G. 30 millones, en efectivo y al contado.

También están procesados el oficial 2º Hugo Javier Vallejos Rivas (30), por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios; y la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira (27), por frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios.

Policías tenían a cargo el sistema de notificaciones, según imputación

Según la imputación fiscal, los policías Kevin Montiel y Hugo Vallejos, con usuarios “ip.kmontiel.py” y “ip.hvallejos.py”, cumplían funciones en la División de Comunicaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de la Interpol-Paraguay. En ese marco, desde setiembre de 2022 estaban como encargados de administrar el sistema “i24/7″, periodo mismo desde que tuvieron atribuciones de “superusuarios”, que anteriormente tenía el usuario “nso.paraguay.py”, que no estaba asignado a ninguna persona y tenía una vigencia de solo tres meses, es decir, debía fenecer en diciembre de ese año.

Además, el acceso de los usuarios al sistema “i24/7″ no solo se concedió a los ordenadores de la oficina, sino que también se podía acceder a él de forma remota, con ordenadores externos, a través del programa Team Viewer.

Teniendo conocimiento de todo esto es que Vallejos y Montiel habrían utilizado el usuario “nso.paraguay.py” para eliminar las notificaciones rojas sobre Gianina García Troche y José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo.

Borraron notificaciones e ingresaron para verificar

En el sistema se registraron la primera eliminación de la notificación roja de Gianina García Troche, a las 10:26 del 25 de julio de 2023; y la segunda, a las 20:54, del 26 de setiembre de 2023; en tanto que el borrado de la notificación roja contra José Estigarribia se registró a las 11:44 del 11 de setiembre de 2023.

Todas estas sin ningún tipo de documento o aval legal que ordenasen tales acciones dentro del sistema.

A través de los registros es que también se pudieron corroborar las 13 consultas hechas en el sistema “i24/7″ por los usuarios “ip.kmontiel.py”, “ip.ldament.py” y “nso.paraguay.py”, entre julio y setiembre (ver info).

Cada uno de los ingresos coincide con las fechas en las cuales se pidió el cese de las notificaciones rojas contra García Troche y Estigarribia, por lo que se presume que cuando los policías, a través de los citados usuarios, ingresaron, incluso en tres ocasiones en un mismo día, fue para verificar que las alertas efectivamente habían sido eliminadas del sistema informático de la Interpol-Paraguay.

Dice también la imputación que, tras la primera eliminación –la notificación roja contra Gianina García Troche–, la alerta fue puesta nuevamente en vigencia el 2 de agosto de 2023, por el usuario “nso.paraguay.py”.

Así también, las fiscalas formularon la hipótesis de que dichas eliminaciones se dieron en ciertos periodos de tiempo, a modo de facilitar el libre tránsito internacional, especialmente de Gianina García Troche.

En cuanto a la participación de la oficial Gabriela Vasso, la Fiscalía señala que la misma tendría como obligación informar, inmediatamente, a sus superiores jerárquicos los hechos sobre las confirmaciones de eliminación de notificaciones rojas, que son reconfirmadas por la Secretaría General de Interpol, situada en Lyon, Francia, y que son recepcionados en dos correos oficiales.

Sin embargo, la misma no habría cumplido con su obligación. A esto se suma que, tras los pedidos de cese de las notificaciones rojas el 25 de julio y 26 de setiembre de 2023, hechos desde los correos de la OCN de Interpol-Paraguay, los mismos habrían sido eliminados de los registros de las computadoras de dicha oficina.