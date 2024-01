Ministro de Educación habló de semillas y Ferraris, pero olvidó realidad educativa en su discurso de “Hambre cero”

Lejos de hablar sobre la realidad educativa que afecta a miles de niños y adolescentes, que no tienen aulas en buen estado, pupitres ni comedores en sus escuelas, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, brindó ayer un discurso ensalzando la figura del presidente de la República, Santiago Peña.

El ministro de Educación aprovechó fue el primero en dar su discurso durante el acto oficial de presentación el proyecto “Hambre Cero”, en el Palacio de Gobierno. Brindó, sin embargo, una exposición alejada de su “perfil técnico” y más cercana a la política partidaria. Además dio varias vueltas para explicar que el programa presentado es “la mejor semilla para la educación”.

“Cuando iba al campo, había (una fruta) que no crecía, se le ponía abono, se le cuidaba, pero no surgía. Entonces pregunté a alguien que sabía más de campo y me dijo que ese no va a crecer, su semilla es mala” (sic), dijo Ramírez.

Luego, el ministro agregó: “señor Presidente de la República, la semilla que estamos plantando hoy es la mejor semilla que se puede plantar para que la educación paraguaya surja, para que pegue el salto que tanto todos queremos”.

Ministro de Educación comparó a niños con máquinas de Fórmula 1

En un inesperado cambio de frente, “pa´i” Ramírez, como se lo conoce al ministro educativo, pasó de hablar sobre plantar semillas a relatar sobre combustibles y autos de Fórmula 1.

“Si yo trajese aquí, ahora, un Fórmula 1, la mejor máquina del mundo, y le quiero cargar combustible; sin combustible no se mueve, con combustible se mueve. Y el humano es igual”, dijo.

No obstante, el ministro “aclaró” que hay una “gran diferencia” entre la máquina y el ser humano.

“El Ferrari ya está listo, necesita combustible para moverse, pero para que el humano tenga el potencial del Fórmula 1, desde que nace necesita el combustible, que significa el alimento que hace que la máquina pueda ser un Fórmula 1 o no”, remarcó.

Al final, Ramírez volvió a hablar de las semillas para exaltar la figura de Santiago Peña. “Gracias, señor Presidente por tu liderazgo, gracias por este trabajo de una semilla trascendente para la educación”, agregó.

MEC: la triste realidad que “olvidó” Ramírez

Según datos de la microplanificación de directores de escuelas, divulgados por el Observatorio Educativo Ciudadano, para este año lectivo 2024 se solicitaron 987 tablones para comedores, 400 cocinas, 389 congeladores para guardar alimentos y 4.123 equipamientos para cocinas - comedores. Todo esto necesario para que los niños tengan un espacio donde recibir la alimentación escolar en sus escuelas.

Además, 2.640 instituciones educativas carecen de espacios para comedores.

Por otro lado, según el Ministerio, 2.000 centros educativos están en mal estado y urgen algún tipo de refacción y 516 escuelas funcionan todavía con letrinas, sin agua potable.