Patrulleras en la vereda de Identificaciones generan queja de peatones

Algunos ciudadanos que aprovechan la primera hora de la mañana para caminar por la avenida Boggiani, en zona de Identificaciones, se molestaron este martes al observar que la vereda de la dependencia policial estaba copada por patrulleras de la Policía Nacional.

Una de las transeúntes, Alethia Duisberg, filmó un video en el que se observa varios móviles policiales estacionados, ocupando toda la vereda por la que deberían pasar las personas.

La ciudadana recordó que si fueran ciudadanos comunes los que estacionaran en sus veredas, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) multaría al instante a los infractores.

Además, Duisberg cuestionó: “¿Acaso frente a Identificaciones no pasa ninguna persona con discapacidad?”, exponiendo con eso que la Policía no tuvo en cuenta que las personas con dificultades motrices no podrían transitar debido a los móviles obstaculizando el paso.

“¿A la Policía se le multa?”, cuestionan

“Al sector privado nos exigen veredas, rampas, que todo esté limpio y despejado. A estos choferes de estas camionetas de la Policía se les multa?”, se preguntó finalmente la ciudadana.

Nos pusimos en contacto con autoridades del departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Tras numerosos intentos, el comisario principal Héctor Martínez fue el único en brindarnos una respuesta oficial.

El jefe policial explicó que las patrulleras se estacionaron en ese sitio “toda la vida” porque no disponen de estacionamiento, y que a su criterio no se molesta a los peatones pues “solo son dos móviles”.

Sin embargo, en el video filmado por la ciudadana se veían más de dos patrulleras.

Despejaron vereda

Luego de ponernos en contacto, el comisario se volvió a comunicar con nosotros y nos envió una foto de la entrada de Identificaciones vacía. Explicó que “para la comodidad de la gente”, siempre mantienen despejado el acceso principal.

Minutos después el uniformado se volvió a poner en contacto para comunicarnos que habían decidido derivar sus patrulleras a un estacionamiento privado, tras las quejas ciudadanas.

Para probar el hecho nos hizo llegar una fotografía de la misma vereda donde estaban los móviles, pero ya vacía.