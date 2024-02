MEC y docentes no lograron acuerdo, pero garantizan inicio de clases

Los representantes de gremios docentes y del MEC no llegaron a un acuerdo sobre el llamado a concurso público para maestros de grado y catedráticos, durante la reunión de esta tarde, con el ministro de Educación, Luis Ramírez. De igual manera, garantizan que las clases comenzarán el 23 de febrero en todo el país, como establece el calendario. Los sindicatos habían amenazado con no arrancar el año lectivo si la cartera educativa no cumplía con esta demanda.