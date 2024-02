IPS: sistema de agendamiento tiene fallas desde hace 15 días, denuncian asegurados

Las fallas en el sistema de agendamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) es un problema que persiste y, que a diario causa el disgusto de cientos de aportantes del seguro social. El agendamiento de las citas médicas es realizado actualmente a través de tres sistemas: llamadas telefónicas al call center y Mi IPS, para agendamiento general o presencialmente en ventanilla, para algunas especialidades.

“Mi IPS está fallando hace 15 días. Es imposible agendar una cita médica y tampoco se puede acceder a los datos de la consulta en el caso de querer visualizar una cita marcada previamente”, denunció un asegurado del IPS, que se acercó hoy a ABC para realizar una demostración de las fallas del sistema.

El sistema Mi IPS, que requiere de la creación de un usuario y, por sobre todo, el manejo de la tecnología, es un medio útil para no perder mucho tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de los adultos mayores no sabe utilizarlo, por lo que habitualmente los asegurados optan por llamar al call center de la previsional.

La atención telefónica, sin embargo, se hace agobiante por el tiempo de espera. La gran mayoría de las llamadas ni siquiera son atendidas, según las denuncias de los afectados.

“Hoy nuevamente intenté comunicarme. Llevo cinco días llamando y nada. Necesito consultar con un especialista en cardiología. Es muy frustrante la situación, porque llamás, la línea suena, esperás una hora, dos horas, pero al final la llamada se corta. Pagamos mensualmente, pero tenemos que soportar este tipo de situaciones constantemente. IPS es una vergüenza”, lamentó la señora María Salinas, quien clamó por una mejor atención, principalmente de los adultos mayores.

Norma Espínola, otra aportante del IPS, también se quejó por las constantes fallas en el sistema de agendamiento. “En el IPS no funciona nada; cada vez es peor. Los asegurados no podemos hacer uso de nuestro seguro obligatorio”, lamentó.

“IPS es una vergüenza. Nada funciona”, cuestionó por su parte Lisa Armoa, quien también está, desde hace días, intentando marcar una cita médica.

Denuncian falta de estudios médicos complejos

Otro de los constantes reclamos realizados por los asegurados del IPS es la falta de equipos médicos para la realización de complejos y costosos estudios.

La señora María Cristina Costanian denunció que en la previsional le negaron la realización del estudio Holtel para el corazón. La mujer lamentó estar obligada a pagar mensualmente a la previsional, ya que pese a los pagos realizados, el aportante debe realizar importantes gastos para cuidar su salud.

“Tengo que hacerme un estudio de Holter del corazón, pero me dicen que el contrato con Meprotec terminó y no se va a renovar, que hay que hacerlo en forma particular. Me descuentan por mes una buena suma de dinero, pero resulta que hay estudios que no hacen y tampoco cubren un porcentaje con ningún establecimiento de imágenes”, denunció la aportante.

Consultados al respecto, desde la Dirección de Comunicaciones del IPS, explicaron que el citado estudió, efectivamente ya no está incluido en el contrato que se tiene con Meprotec, que atiende en el IPS Ingavi. No obstante, aseguraron que para “ciertos casos”, la monitorización del ritmo cardiaco, se está realizando en el Hospital Central. Prometieron comunicarse con la denunciante para buscar una solución.